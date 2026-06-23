IBM Z Cyber Vault

IBM® Z Cyber Vault는 최신 위협 시나리오에 맞춰 구축된 지능형 사이버 복원력 프레임워크를 제공하여 기업의 가장 중요한 비즈니스 시스템을 보호할 수 있도록 지원합니다. 정책 기반의 변경 불가능한 백업, 자동 유효성 검사 및 통합 위협 탐지 기능을 통해 사이버 공격을 조기에 식별하고 안전하고 신뢰할 수 있는 복구 지점을 유지할 수 있습니다. AI 기반 보호 기능과 격리된 복구 및 신속한 복원 기능을 결합함으로써 조직은 데이터 유출이나 사이버 공격의 영향을 최소화하면서 핵심 업무 운영을 지속할 수 있습니다.