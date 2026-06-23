IBM Z Cyber Vault

IBM® Z를 위한 지능형 사이버 복원력
미션 크리티컬 비즈니스 시스템을 보호하세요
IBM® Z Cyber Vault는 최신 위협 시나리오에 맞춰 구축된 지능형 사이버 복원력 프레임워크를 제공하여 기업의 가장 중요한 비즈니스 시스템을 보호할 수 있도록 지원합니다. 정책 기반의 변경 불가능한 백업, 자동 유효성 검사 및 통합 위협 탐지 기능을 통해 사이버 공격을 조기에 식별하고 안전하고 신뢰할 수 있는 복구 지점을 유지할 수 있습니다. AI 기반 보호 기능과 격리된 복구 및 신속한 복원 기능을 결합함으로써 조직은 데이터 유출이나 사이버 공격의 영향을 최소화하면서 핵심 업무 운영을 지속할 수 있습니다.
변경 불가능한 에어 갭 복사본과 프로덕션에 영향을 미치기 전에 손상을 감지하는 사전 예방적 검증을 통해 비즈니스를 보호하세요. 깨끗하고 신뢰할 수 있는 복구 지점을 제공하도록 설계되었습니다.
사이버 사고 발생 시 가동 중단 시간을 최소화하고 비즈니스 운영을 유지합니다. 포렌식 분석과 정밀 또는 완전 복구 옵션을 통해 시스템을 신속하게 복구할 수 있으며, 생산 과정에 영향을 주지 않습니다.
AI 통합 위협 탐지가 운영 환경에서 실행되어 사이버 이벤트를 조기에 식별하고 정책 기반 보호 조치를 촉발합니다. 더 빠른 격리, 깨끗한 복구 지점 유지, 반응적 대응에서 능동적 대응으로 전환하도록 설계되었습니다.
최신 사이버 복구 요구 사항에 맞게 설계
인프라, 데이터 구조, 애플리케이션 콘텐츠 전반에 걸쳐 IBM Z 환경에서 복구 지점을 검증합니다. GDPS LCP 관리자 및 DS8000 Safeguarded Copy를 사용하여 복구 전에 깨끗하고 애플리케이션 정합성이 보장되는 복제본을 보장합니다.
근본 원인 조사 및 대상 복구를 위해 격리된 복제본을 부팅합니다. 자동화된 GDPS 스크립트와 변경 불가능한 Safeguarded Copy를 사용하여 특정 데이터 세트의 정밀 복구 또는 전체 재해 롤백을 수행합니다.
안전한 침투 테스트 및 레드팀 훈련을 위해 프로덕션 환경의 물리적 또는 논리적으로 격리된 복제본을 생성합니다. IBM Z 파티션 격리(EAL5 등급) 및 네트워크 세분화를 활용하여 라이브 시스템에 미치는 영향을 방지합니다.
실제 환경을 고려해 설계됨
변경 불가능한 Safeguarded Copy와 자동화된 검증을 통해 핵심 뱅킹 및 결제 시스템을 보호합니다. 격리된 IBM Z 환경에서 손상을 조사하고 Db2 테이블의 정밀 복구 또는 전체 롤백을 수행하여 규정 준수를 충족하고 다운타임을 최소화합니다.
에어 갭 복제본과 다단계 검증을 통해 시민 서비스와 미션 크리티컬 워크로드를 보호합니다. 프로덕션 외부에서 포렌식 분석을 실행한 다음 GDPS 자동화 및 오프라인 테이프 에어 갭을 사용하여 영향을 받는 데이터 세트 또는 전체 환경만 복원합니다.
제품 리소스 허브
IBM Z Cyber Vault의 변경 불가능한 특정 시점 백업을 뒷받침하는 Safeguarded Copy 기술을 제공합니다. 볼륨당 최대 500개의 크래시 일관성 복사본을 생성할 수 있어, 에어갭 복구의 기반을 마련합니다.
IBM® z17은 Cyber Vault의 에어갭 아키텍처, 포렌식 분석 및 신속한 복구 기능을 지원하는 안전하고 격리된 LPAR 환경과 EAL5 등급 파티셔닝을 제공합니다.
캡처, 검증 및 복구 워크플로를 포함한 Cyber Vault 운영을 오케스트레이션합니다. GDPS LCP Manager는 포렌식 분석과 정밀 또는 재해 복구 단계를 자동화합니다.
Cyber Vault를 위한 주요 전략적 소프트웨어 제품으로, 보호된 사본의 상태를 점검하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 포렌식 분석 및 정밀 복구에 필요한 모든 정보와 툴을 제공합니다.
기업의 전반적인 보안 태세를 강화하도록 설계된 IBM TDz는 고객이 디지털 운영 복원력 법(DORA)과 같은 새로운 규정을 준수하는 데 도움을 줄 수 있는 AI 소프트웨어 도구입니다.