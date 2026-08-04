IBM webMethods Integration Flow Pilot

Flow Pilot은 통합 팀이 이미 사용하고 있는 워크플로에 AI 지원 개발을 도입하여 팀이 WebMethods Flow Services를 더 빠르게 구축하고 유지 관리할 수 있도록 지원합니다.

단일 공급업체의 자체 AI 환경에 종속되지 않고 조직의 전략, 보안, 거버넌스 정책에 부합하는 IBM Bob, Claude 또는 기타 기업에서 승인한 AI 어시스턴트를 사용하세요.