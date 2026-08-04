IBM webMethods Integration Flow Pilot

거버넌스를 유지하면서 대규모 AI 지원 통합 개발
신뢰하는 AI로 통합 구축
Flow Pilot은 통합 팀이 이미 사용하고 있는 워크플로에 AI 지원 개발을 도입하여 팀이 WebMethods Flow Services를 더 빠르게 구축하고 유지 관리할 수 있도록 지원합니다.
단일 공급업체의 자체 AI 환경에 종속되지 않고 조직의 전략, 보안, 거버넌스 정책에 부합하는 IBM Bob, Claude 또는 기타 기업에서 승인한 AI 어시스턴트를 사용하세요.
AI 기반 거버넌스 적용 통합 제공
조직의 AI 전략, 보안 및 거버넌스 정책에 부합하는 IBM Bob, Claude 또는 기타 기업에서 승인한 AI 어시스턴트를 사용하세요.
자연어 프롬프트를 사용하여 webMethods Flow 서비스를 생성하고 개선함으로써 개발자가 통합 의도를 구현으로 더 빠르게 전환하도록 지원합니다.
Flow Script를 사용하여 통합 로직을 더 읽기 쉽고 버전 관리에 적합하게 만들어 검토, 비교 및 유지 관리가 쉬워집니다.
개발 워크플로의 초기 단계에 명명, 로깅, 오류 처리 및 재사용 가능한 패턴에 대한 지침을 포함하여 팀 전반의 일관성을 개선합니다.
통합 로직에서 직접 문서, 매개변수 설명, 흐름 다이어그램 및 테스트 시나리오를 생성하여 수작업을 줄입니다.
통합 수요를 제공으로 전환
익숙한 개발 워크플로에서 AI 지원 작성 기능을 사용하여 개발자가 Flow 서비스를 더 빠르게 생성하고 개선하도록 지원합니다.
현재 사용 중인 Integration Server 투자를 방해하지 않고 기존 Flow 서비스를 구축하고 유지 관리하는 방식을 개선합니다.
아키텍트와 COE 리더가 팀, 프로젝트 및 재사용 가능한 통합 패턴 전반에서 일관된 개발 방식을 추진하도록 지원합니다.
문서와 테스트 자산을 실제 통합 로직과 더 긴밀하게 연계하여 수작업과 최신 상태가 아닌 보조 자료를 줄입니다.
Flow 서비스 개발 전반에서 검토 관행, 표준 및 통제 체계를 유지하면서 AI를 통합 제공 프로세스에 도입합니다.