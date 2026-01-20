영업 시스템을 연결하여 데이터를 동기화하고, 견적 및 승인을 자동화하며, 영업 주기 전반에 걸쳐 팀에게 실시간 인사이트 제공
영업팀은 CRM, 견적 도구, 계약 시스템, 파트너 포털 및 주문 관리 플랫폼에 의존하지만 이러한 시스템은 동기화하기가 쉽지 않습니다. 팀원들은 도구 전환하는 데에 시간을 낭비합니다. 예측한 수치들도 신뢰할 수 없게 됩니다. 운영팀들은 영업 주기 전반에 걸쳐 데이터 정확성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 수동 핸드오프는 제안서, 승인 및 주문 처리를 지연시킵니다.
IBM WebMethods® 하이브리드 통합은 전체 판매 에코시스템을 연결하여 CRM, CPQ, ERP 및 고객 시스템 전반에서 실시간 데이터 흐름을 지원합니다. IBM webMethods Hybrid Integration은 전체 판매 프로세스에서 내장된 거버넌스 및 API 보안 기능으로 데이터 품질 및 감사 준비상태를 보장합니다.
CRM, CPQ 및 ERP 전반에서 제안서 작성, 승인 및 주문 동기화를 자동화하여 영업 주기를 단축시킵니다.
신뢰할 수 있는 파이프라인 인사이트와 영업 계획을 툴 전반에서 통합된 데이터를 실시간으로 스트리밍 합니다.
연결된 워크플로를 통해 시스템을 자동으로 정렬하여 수동 업데이트 및 도구 전환을 제거하세요.
견적부터 주문 처리까지 모든 접점에서 깔끔하고 일관된 고객 및 제품 데이터를 확보하세요.
우리의 고객들이 연결형 조직을 위해 Salesforce와 같은 엔터프라이즈 시스템을 통합하는 방법을 보십시오.
카니발 크루즈 라인에서 고객 우선, API 기반 통합으로 쇼핑에서부터 예약까지 어떻게 원활한 판매 경험으로 전환하는 알아보십시오.