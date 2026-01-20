더 빠른 거래를 위한 연결형 서비스

영업 시스템을 연결하여 데이터를 동기화하고, 견적 및 승인을 자동화하며, 영업 주기 전반에 걸쳐 팀에게 실시간 인사이트 제공

연결되지 않은 데이터는 거래 속도를 저하시키고 비효율성을 초래합니다

영업팀은 CRM, 견적 도구, 계약 시스템, 파트너 포털 및 주문 관리 플랫폼에 의존하지만 이러한 시스템은 동기화하기가 쉽지 않습니다. 팀원들은 도구 전환하는 데에 시간을 낭비합니다. 예측한 수치들도 신뢰할 수 없게 됩니다. 운영팀들은 영업 주기 전반에 걸쳐 데이터 정확성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 수동 핸드오프는 제안서, 승인 및 주문 처리를 지연시킵니다.

IBM WebMethods® 하이브리드 통합은 전체 판매 에코시스템을 연결하여 CRM, CPQ, ERP 및 고객 시스템 전반에서 실시간 데이터 흐름을 지원합니다.  IBM webMethods Hybrid Integration은 전체 판매 프로세스에서 내장된 거버넌스 및 API 보안 기능으로 데이터 품질 및 감사 준비상태를 보장합니다.
가시성과 속도를 기반한 영업 프로세스로 확장하세요

거래 속도 향상

CRM, CPQ 및 ERP 전반에서 제안서 작성, 승인 및 주문 동기화를 자동화하여 영업 주기를 단축시킵니다.
예측 정확도 향상

신뢰할 수 있는 파이프라인 인사이트와 영업 계획을 툴 전반에서 통합된 데이터를 실시간으로 스트리밍 합니다.
판매자 생산성 향상

연결된 워크플로를 통해 시스템을 자동으로 정렬하여 수동 업데이트 및 도구 전환을 제거하세요.

고객 경험 향상

견적부터 주문 처리까지 모든 접점에서 깔끔하고 일관된 고객 및 제품 데이터를 확보하세요.

사례 연구

Komatsu

우리의 고객들이 연결형 조직을 위해 Salesforce와 같은 엔터프라이즈 시스템을 통합하는 방법을 보십시오.

코마츠 사례 보기

Carnival Cruise Line

카니발 크루즈 라인에서 고객 우선, API 기반 통합으로 쇼핑에서부터 예약까지 어떻게 원활한 판매 경험으로 전환하는 알아보십시오.

카니발 사례 읽기
다음 단계 안내

IBM WebMethods 하이브리드 통합에서 SalesOps 판매를 간소화하고 정확성을 개선하며 판매 효율성을 높이는 방법을 알아보세요. 지금 무료 평가판을 시작하거나 라이브 데모를 예약하세요.

