영업팀은 CRM, 견적 도구, 계약 시스템, 파트너 포털 및 주문 관리 플랫폼에 의존하지만 이러한 시스템은 동기화하기가 쉽지 않습니다. 팀원들은 도구 전환하는 데에 시간을 낭비합니다. 예측한 수치들도 신뢰할 수 없게 됩니다. 운영팀들은 영업 주기 전반에 걸쳐 데이터 정확성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 수동 핸드오프는 제안서, 승인 및 주문 처리를 지연시킵니다.

IBM WebMethods® 하이브리드 통합은 전체 판매 에코시스템을 연결하여 CRM, CPQ, ERP 및 고객 시스템 전반에서 실시간 데이터 흐름을 지원합니다. IBM webMethods Hybrid Integration은 전체 판매 프로세스에서 내장된 거버넌스 및 API 보안 기능으로 데이터 품질 및 감사 준비상태를 보장합니다.