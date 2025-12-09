오늘날의 마케팅 팀은 빠르게 움직이지만 연결되지 않은 시스템으로 인해 업무 속도가 저하됩니다. CRM, 분석, 자동화, 협업 등 수많은 플랫폼에 의존하지만 이들 간에 서로 연동되는 경우는 거의 없습니다. 수동 데이터 전송은 리드 라우팅과 어트리뷰션을 지연시키고 IT 업무 적체는 캠페인 실행 시점을 늦춥니다.그 결과 팀은 마케팅 운영 전반에 대한 실시간 가시성, 처리 속도, 통제력을 확보하는 데 어려움을 겪습니다.

IBM® webMethods Hybrid Integration은 모든 마케팅 시스템을 하나로 통합된 핵심 인프라로 연결합니다. 로우코드 설계 도구, 다양한 사전 구축 커넥터, 실시간 데이터 흐름을 통해 마케팅 운영 팀은 IT 거버넌스와 보안을 저해하지 않고도 더 빠르게 출시하고 더 스마트하게 자동화하며 독립적으로 운영할 수 있습니다.