Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot 등을 연결해 마케팅 스택을 통합하고 캠페인을 자동화하세요.
오늘날의 마케팅 팀은 빠르게 움직이지만 연결되지 않은 시스템으로 인해 업무 속도가 저하됩니다. CRM, 분석, 자동화, 협업 등 수많은 플랫폼에 의존하지만 이들 간에 서로 연동되는 경우는 거의 없습니다. 수동 데이터 전송은 리드 라우팅과 어트리뷰션을 지연시키고 IT 업무 적체는 캠페인 실행 시점을 늦춥니다.그 결과 팀은 마케팅 운영 전반에 대한 실시간 가시성, 처리 속도, 통제력을 확보하는 데 어려움을 겪습니다.
IBM® webMethods Hybrid Integration은 모든 마케팅 시스템을 하나로 통합된 핵심 인프라로 연결합니다. 로우코드 설계 도구, 다양한 사전 구축 커넥터, 실시간 데이터 흐름을 통해 마케팅 운영 팀은 IT 거버넌스와 보안을 저해하지 않고도 더 빠르게 출시하고 더 스마트하게 자동화하며 독립적으로 운영할 수 있습니다.
실시간 데이터를 스트리밍하여 리드를 즉시 라우팅하고 캠페인을 트리거하며 프로필을 보강함으로써 리드 처리 속도를 높이고 전환율을 개선합니다. 모든 통합 및 성능 지표 그리고 보안 이벤트를 하나의 통합된 대시보드에서 모니터링할 수 있어 마케팅 운영을 최상의 상태로 유지할 수 있습니다.
CRM, ABM, 분석 및 크리에이티브 도구를 연결하는 워크플로우를 자동화합니다.
직관적인 로우코드 통합으로 IT 의존도를 줄입니다.
마케팅, 영업 및 분석 데이터를 동기화하여 참여도와 ROI를 즉시 추적합니다.
연결된 모든 시스템에서 규정 준수 및 가시성을 보장합니다.
IBM webMethods Hybrid Integration이 비즈니스를 성장시키는 방법을 알아보세요. 무료 평가판을 시작하거나 제품 전문가와 함께 라이브 데모를 체험해 보세요.