HR 팀은 온보딩, 성과 평가, 학습, 급여, 규정 준수 등 핵심적인 직원 라이프사이클 워크플로를 관리하지만, 이러한 프로세스는 서로 연결되지 않은 여러 플랫폼에 걸쳐 운영되는 경우가 많습니다.수작업 데이터 입력은 오류를 발생시키고 온보딩을 지연시키며 규정 준수 리스크를 높입니다. HR 접점 전반의 일관되지 않은 경험은 직원들의 어려움을 증가시킵니다.

IBM webMethods Hybrid Integration은 HR을 위한 통합 레이어를 제공하여 Workday, SAP SuccessFactors, 급여 시스템, ID 플랫폼, 복리후생 서비스 제공업체 간에 안전한 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. 자동화된 워크플로는 관리 부담을 줄이고 정확한 직원 기록을 보장하며 글로벌 HR 운영 전반에서 일관되고 규정을 준수하는 경험을 제공합니다.