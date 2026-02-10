HR, 급여, 복리후생 시스템을 통합하여 직원 라이프사이클 작업을 자동화하고 일관되고 규정을 준수하는 경험 제공
HR 팀은 온보딩, 성과 평가, 학습, 급여, 규정 준수 등 핵심적인 직원 라이프사이클 워크플로를 관리하지만, 이러한 프로세스는 서로 연결되지 않은 여러 플랫폼에 걸쳐 운영되는 경우가 많습니다.수작업 데이터 입력은 오류를 발생시키고 온보딩을 지연시키며 규정 준수 리스크를 높입니다. HR 접점 전반의 일관되지 않은 경험은 직원들의 어려움을 증가시킵니다.
IBM webMethods Hybrid Integration은 HR을 위한 통합 레이어를 제공하여 Workday, SAP SuccessFactors, 급여 시스템, ID 플랫폼, 복리후생 서비스 제공업체 간에 안전한 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. 자동화된 워크플로는 관리 부담을 줄이고 정확한 직원 기록을 보장하며 글로벌 HR 운영 전반에서 일관되고 규정을 준수하는 경험을 제공합니다.
HR 및 IT 시스템 전반에서 프로비저닝, 급여 설정, 액세스 생성, 디바이스 할당을 자동화합니다.
HR, 급여, ID 플랫폼을 동기화하여 모든 직원 대상 시스템에서 일관된 데이터를 유지합니다.
통합 관리를 통해 변경 사항을 추적하고 워크플로를 안전하게 유지하며 글로벌 인력 규정 준수를 보장합니다.
HR 프로세스를 엔드투엔드로 연결하여 직원들이 더 빠른 업데이트, 정확한 급여, 원활한 지원을 받을 수 있도록 하세요.