재무 책임자들은 글로벌 비즈니스 운영 전반에서 갈수록 복잡해지는 환경에 직면해 있습니다. ERP, CRM, 청구 및 결제 플랫폼이 분리되어 있으면 수동 조정, 보고 지연, 그리고 현금 현황에 대한 가시성 제한이 발생합니다. 이러한 비효율성은 의사 결정을 지연시킬 뿐만 아니라 오류, 수익 손실, 규정 위반의 위험을 높입니다.

IBM WebMethods Hybrid Integration은 재무 에코시스템을 전 과정에 걸쳐 연결하여 데이터를 통합하고 반복 프로세스를 자동화하며 모든 거래의 일관성을 보장합니다. ERP 및 결제 시스템용 사전 구축된 커넥터, 이벤트 기반 자동화, 중앙 집중적 거버넌스를 갖춘 iPaaS 솔루션은 재무 책임자에게 효율적이고 규정을 준수하며 데이터 기반 재무 운영을 구현하는 데 필요한 가시성과 제어력을 제공합니다.