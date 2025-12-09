ERP, 청구, CRM 및 결제 시스템을 통합하여 재무를 간소화하고 정확성을 개선하며 규정 준수를 보장합니다.
재무 책임자들은 글로벌 비즈니스 운영 전반에서 갈수록 복잡해지는 환경에 직면해 있습니다. ERP, CRM, 청구 및 결제 플랫폼이 분리되어 있으면 수동 조정, 보고 지연, 그리고 현금 현황에 대한 가시성 제한이 발생합니다. 이러한 비효율성은 의사 결정을 지연시킬 뿐만 아니라 오류, 수익 손실, 규정 위반의 위험을 높입니다.
IBM WebMethods Hybrid Integration은 재무 에코시스템을 전 과정에 걸쳐 연결하여 데이터를 통합하고 반복 프로세스를 자동화하며 모든 거래의 일관성을 보장합니다. ERP 및 결제 시스템용 사전 구축된 커넥터, 이벤트 기반 자동화, 중앙 집중적 거버넌스를 갖춘 iPaaS 솔루션은 재무 책임자에게 효율적이고 규정을 준수하며 데이터 기반 재무 운영을 구현하는 데 필요한 가시성과 제어력을 제공합니다.
핵심 시스템 간의 안전한 실시간 데이터 흐름을 통해 재무 인프라를 현대화하세요. 마감 시간을 단축하고 오류를 최소화하며 더 빠르고 정확한 보고를 제공하여 성장과 규정 준수를 지원합니다.
송장 발행부터 현금 수취, 조달부터 지불, 그리고 조정 주기까지 자동화하여 수금 속도를 높이고 지역 전반의 유동성을 개선합니다.
자동화된 검증 및 통합 거버넌스를 통해 일관된 재무 데이터와 감사 준비된 보고를 보장합니다.
청구, 계약, 결제에 대한 지속적인 가시성을 확보해 수익에 영향을 주기 전에 불일치를 식별하세요.
실시간 데이터 동기화를 통해 보다 정확한 예측과 운전자본 및 수익성에 대한 시기적절한 인사이트를 확보할 수 있습니다.
IBM webMethods Hybrid Integration이 비즈니스를 성장시키는 방법을 알아보세요. 무료 평가판을 시작하거나 제품 전문가와 함께 라이브 데모를 체험해 보세요.