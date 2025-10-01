AI 에이전트는 업무 속도를 높일 수 있지만 가드레일이 없으면 편향, 드리프트, 오류, 규정 준수 미비 등 여러 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 가시성이 필수적입니다. 오케스트레이션만으로는 충분하지 않습니다. 워크플로 전반에서 에이전트의 활동을 보여주고 실시간으로 결과를 측정하며 정책을 일관되게 적용할 수 있는 에이전트 관측성과 AI 거버넌스가 필요합니다.

IBM® watsonx Orchestrate에는 이러한 보호 기능이 기본으로 내장되어 있습니다. 거버넌스 대시보드는 에이전트 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI 시스템의 지표, 정책 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다. Microsoft 365, Salesforce, SAP, Workday, AWS 전반에서 성능을 추적하고 의사 결정을 최적화하며 아웃풋을 검증할 수 있습니다.

React 및 Plan-Act와 같은 에이전트 스타일은 유연성을 제공하며, 관측성을 통해 예측 가능한 결과를 보장합니다. OpenTelemetry와 같은 표준은 기존 파이프라인 및 관측성 툴에 연결되어 더 심층적인 인사이트를 제공합니다.