watsonx.data integration 가격

IBM watsonx.data 통합은 모든 규모의 조직의 요구를 충족할 수 있도록 유연한 가격 및 배포 옵션을 제공합니다. 자체 관리형 소프트웨어 또는 완전 관리형 SaaS 경험 중에서 선택하세요. 두 가지 모두 리소스 유닛(RU)1로 측정됩니다. 자체 관리형 소프트웨어는 구독 또는 영구 라이선스로 제공되며, 완전 관리형 SaaS는 구독 기반 모델로 제공됩니다.