watsonx.data integration 가격

필요에 맞춰 조정되는 유연한 가격 책정과 배포.
IBM watsonx.data 통합은 모든 규모의 조직의 요구를 충족할 수 있도록 유연한 가격 및 배포 옵션을 제공합니다. 자체 관리형 소프트웨어 또는 완전 관리형 SaaS 경험 중에서 선택하세요. 두 가지 모두 리소스 유닛(RU)1로 측정됩니다. 자체 관리형 소프트웨어는 구독 또는 영구 라이선스로 제공되며, 완전 관리형 SaaS는 구독 기반 모델로 제공됩니다.
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복잡한 데이터 자산을 보유한 조직이 데이터가 위치한 곳에서 데이터 이동을 오케스트레이션하고 데이터 기술의 변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 지원합니다 — IBM Software Hub에서 실행
1 리소스 단위는 watsonx.data integration에 의해 관리되거나, watsonx.data integration에 의해 처리되거나, watsonx.data integration의 사용과 관련된 리소스를 독립적으로 측정하는 단위입니다.