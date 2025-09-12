IBM watsonx.data integration은 업계 최고의 현대화된 추출, 변환, 로드(ETL) 기능과 추출, 로드, 변환(ELT) 기능을 제공합니다. 이를 통해 조직은 다운스트림 사용 사례를 위해 멀티클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 데이터를 이동하고 변환할 수 있습니다.



모든 소스에서 데이터를 직접 로드하고 다양한 작성 경험의 대상에게 전달하는 동시에 watsonx.data integration의 내장형 병렬 엔진을 사용하여 확장성과 동급 최고의 성능을 경험할 수 있습니다.