현대화된 배치 데이터 통합

고성능으로 대량의 복잡한 데이터를 이동 및 변환

데이터 통합 설정 및 고객 상호 작용 스크린샷

IBM® watsonx.data integration 소개: 데이터 엔지니어링의 새로운 도약

 

웨비나를 시청하여 watsonx.data integration을 통해 데이터 엔지니어링을 간소화하면서 AI 성능을 극대화하는 방법을 알아보세요.

미션 크리티컬 워크로드를 위한 ETL/ELT 파이프라인

IBM watsonx.data integration은 업계 최고의 현대화된 추출, 변환, 로드(ETL) 기능과 추출, 로드, 변환(ELT) 기능을 제공합니다. 이를 통해 조직은 다운스트림 사용 사례를 위해 멀티클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 데이터를 이동하고 변환할 수 있습니다.

모든 소스에서 데이터를 직접 로드하고 다양한 작성 경험의 대상에게 전달하는 동시에 watsonx.data integration의 내장형 병렬 엔진을 사용하여 확장성과 동급 최고의 성능을 경험할 수 있습니다. 

한 번 구축하면 어디에나 배포 가능

온프레미스, 클라우드, 여러 지역, 하이브리드 환경 등 데이터와 가까운 곳에서 데이터 파이프라인을 실행하면서 속도, 비용 효율성, 보안을 최적화합니다.
모든 사용자가 액세스 가능

노코드부터 프로코드까지 직관적인 설계 옵션을 통해 모든 경험 수준의 사용자가 파이프라인을 생성하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다.
더 많은 데이터 파이프라인을 더 빠르게 실행

복잡한 고속 데이터 변환을 활용하여 설계부터 배포까지 더 빠르게 이동하고, 더 적은 지연으로 더 많은 파이프라인을 지원할 수 있습니다.
내장된 안정성

데이터 품질 및 거버넌스를 위한 내장 기능이 파이프라인 안정성과 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.

기능

원격 엔진의 기능을 보여주는 제품 UI 스크린샷

데이터가 있는 곳에서 실행되는 안전한 실행 데이터 플레인과 결합된 파이프라인 설계용 클라우드 네이티브 제어 플레인을 활용하여 데이터 이동, 지연시간 및 위험을 줄입니다.
ETL/ELT 유연성 기능을 보여주는 제품 UI 스크린샷

단일 설계 경험을 통해 재사용 가능 파이프라인을 생성하고 워크로드에 따라 ETL, ELT 및 TETL 실행 모드 간에 원활하게 전환할 수 있어 재작업이 필요하지 않습니다.
병렬 엔진의 제품 UI 스크린샷

강력한 병렬 엔진은 작업을 한 번에 실행되는 여러 개의 작은 작업으로 자동 분할하여 처리량, 확장성 및 성능을 개선합니다.
DataStage SDK의 제품 UI 스크린샷

포괄적인 Python SDK를 통해 개발자는 유지보수가 가능한 파이프라인을 대규모로 작성할 수 있는 완전한 통제권을 확보하는 동시에 그래픽 흐름과의 동등성을 유지하고 코드와 UI 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.
배치 흐름의 파이프라인 어시스턴트를 보여주는 제품 UI 스크린샷

자연어를 사용하여 AI 챗봇의 도움으로 배치 파이프라인을 생성하고, 최소한의 수동 설정으로 의도를 파이프라인으로 더 빠르게 전환합니다.
데이터 품질 변환 기능을 보여주는 UI 스크린샷

인증된 구문 분석, 음역, 지오코딩 및 리버스 지오코딩을 제공하는 IBM Address Verification Interface(AVI)를 사용하여 주소 데이터를 정리, 검증 및 표준화하여 정확성과 일관성을 보장합니다.

 
      사용 사례

      클라우드 현대화 데이터 레이크하우스/웨어하우스 마이그레이션 합병 및 인수 은행 의료 서비스 소매

      리소스

      그래픽 및 데이터 아이콘이 있는 디지털 기술 사용자 인터페이스 일러스트
      데모
      watsonx.data integration의 인터랙션 데모를 살펴보세요.
      컴퓨터 화면에 표시된 세 개의 프로필 아이콘 일러스트
      웨비나 다시 보기
      현대 팀이 실시간 데이터를 실시간 의사 결정으로 전환하는 방법을 알아보세요.
      현대적인 디자인에 파란색과 흰색 레이어가 있는 일러스트
      솔루션 개요
      watsonx.data integration의 전체적인 기능 스펙트럼을 알아보세요.
      다음 단계 안내

      이제 데이터를 경쟁력 있게 전환할 때입니다. 이제 watsonx.data integration을 경험할 시간입니다. 

