고성능으로 대량의 복잡한 데이터를 이동 및 변환
IBM watsonx.data integration은 업계 최고의 현대화된 추출, 변환, 로드(ETL) 기능과 추출, 로드, 변환(ELT) 기능을 제공합니다. 이를 통해 조직은 다운스트림 사용 사례를 위해 멀티클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 데이터를 이동하고 변환할 수 있습니다.
모든 소스에서 데이터를 직접 로드하고 다양한 작성 경험의 대상에게 전달하는 동시에 watsonx.data integration의 내장형 병렬 엔진을 사용하여 확장성과 동급 최고의 성능을 경험할 수 있습니다.
온프레미스, 클라우드, 여러 지역, 하이브리드 환경 등 데이터와 가까운 곳에서 데이터 파이프라인을 실행하면서 속도, 비용 효율성, 보안을 최적화합니다.
노코드부터 프로코드까지 직관적인 설계 옵션을 통해 모든 경험 수준의 사용자가 파이프라인을 생성하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다.
복잡한 고속 데이터 변환을 활용하여 설계부터 배포까지 더 빠르게 이동하고, 더 적은 지연으로 더 많은 파이프라인을 지원할 수 있습니다.
데이터 품질 및 거버넌스를 위한 내장 기능이 파이프라인 안정성과 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
watsonx.data integration을 사용하여 레거시 웨어하우스를 포함한 다양한 온프레미스 시스템의 데이터를 최신 클라우드 플랫폼으로 원활하게 마이그레이션하세요. 기존 ETL 솔루션보다 향상된 속도와 비용 효율성을 확보할 수 있습니다.
하이브리드 또는 멀티 클라우드 환경에서 변환된 데이터를 레이크하우스 또는 클라우드 웨어하우스로 이동하여 분석을 활용하고 인사이트를 도출하며 더 스마트한 의사 결정을 지원하세요.
내장형 검색, 메타데이터 관리 및 리니지 추적 기능을 통해 서로 다른 데이터 세트를 통합하여 M&A 활동 중 복잡한 데이터 통합을 간소화하세요. watsonx.data integration은 틈새 시장용 ETL 툴을 광범위한 기업 요구 사항을 처리할 수 있는 단일 솔루션으로 대체합니다.
규제 보고 및 비즈니스 인텔리전스를 위해 대량의 거래 데이터를 변환하세요. 일괄 처리를 이용하면 시스템 부담을 최소화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
분석 및 규정 준수를 위해 파편화된 시스템의 환자 데이터를 통합하세요. 엔드투엔드 데이터 변환을 추적하여 규제 및 감사 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
다양한 운영 소스의 고객 데이터를 통합하고 표준화하세요. watsonx.data integration을 이용하면 중앙 집중식 분석을 통해 개인화된 마케팅 및 비즈니스 최적화를 지원할 수 있습니다.