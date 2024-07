FORTRAN은 수학적 계산 및 기타 숫자 데이터 조작과 관련된 애플리케이션을 위해 개발된 프로그래밍 언어입니다. 특히 과학 및 엔지니어링 애플리케이션에 적합합니다.



IBM VS FORTRAN은 FORTRAN 코드를 컴파일하여 IBM z/OS 및 IBM z/VM 플랫폼을 위한 효율적인 애플리케이션을 생성합니다. 여기에는 컴파일러, 라이브러리 및 대화식 디버깅 기능이 포함됩니다.



VS FORTRAN은 광범위한 언어 기능, 고도로 최적화된 컴파일러, 벡터 및 병렬 지원 및 프로그래밍 지원을 제공합니다. 대화식 디버그는 VS FORTRAN 프로그램의 실행을 모니터링하고 테스트할 수 있는 유연하고 효율적인 도구입니다.