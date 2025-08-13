연구원들은 위성 이미지와 라이다 데이터를 사용하여 전력 전도체까지의 거리 또는 완충 지대로의 침입 정도와 같은 다양한 메트릭 및 KPI에 따라 식생 범위를 평가합니다. 연구원들은 점수를 배정하여 덤불 제거 작업을 집중적으로 수행해야 하는 곳을 파악합니다. 사용자는 이러한 인사이트를 다른 정보 계층과 결합하여 사용자 지정 대시보드, 알림 및 의사 결정 메트릭을 설계하고 필요에 따라 데이터를 내보내는 방식으로 통합 식생 관리 계획을 수립할 수 있습니다.