식생 성장으로 인해 위협받는 리소스 및 에코시스템을 유지 관리할 시기와 방법에 대해 더 나은 데이터 기반 의사 결정을 내려 보세요.
전선, 발전소 및 기타 공공시설 자산을 불필요한 초목으로부터 보호하는 것은 공공 안전의 문제입니다. 전선 근처에 나뭇가지가 떨어지거나 무성한 덤불이 있으면 정전, 산불 위험, 인명 및 재산 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 그러나 식생 관리에 대한 의사 결정을 내리는 기존 방식은 주기적인 일정과 수동 검사에 의존하여 효율성과 비용 측면에서 개선의 여지가 많이 있습니다.
위성 데이터 및 가이거 모드 LiDAR 예측 분석을 기상 인사이트와 결합하여 식생 성장에 대한 인공 지능 기반 인사이트를 제공하므로 유틸리티 초목 관리에 대해 더욱 정보에 입각한 선제적 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이 비용 효율적인 솔루션은 다음을 처리하는 플랫폼을 기반으로 합니다.
데모를 예약하거나 전문가와의 상담을 예약하여 IBM Vegetation Management를 통해 얻을 수 있는 이점을 알아보세요.