Unified Key Orchestrator for z/OS(UKO for z/OS)는 기업이 규정 준수와 보안을 지원하면서 온프레미스 환경과 클라우드 환경 간에 키 관리 워크로드를 관리하고 이동할 수 있도록 도와줍니다. UKO for z/OS를 사용하면 신뢰할 수 있는 단일 사용자 인터페이스에서 기업 전체의 암호화 키를 관리할 수 있습니다. z/OS 소프트웨어로 배포되는 UKO for z/OS를 사용하면 모든 IBM z/OS 시스템과 여러 퍼블릭 클라우드에서 키를 오케스트레이션할 수 있으며, IBM Z 및 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager의 zKey on Linux에 대한 키 관리까지 지원을 확장할 수 있습니다. 또한 Unified Key Orchestrator for z/OS는 IBM z/OS 데이터 세트 암호화에 특화된 키 관리를 위해 설계되어 IBM Z 퍼베이시브 암호화 여정을 지원합니다.