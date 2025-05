IBM Unified Key Orchestrator for Containers(UKO for Containers)는 기업이 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 암호화 키의 전체 수명 주기를 중앙에서 관리할 수 있도록 지원합니다. UKO for Containers는 금융, 의료, 정부 등 규제가 엄격한 산업의 최신 요구 사항을 지원하기 위해 설계되었으며 단일 창에서 키 관리를 통합하여 정책 시행을 간소화하고 가시성을 높이며 운영 복잡성을 줄입니다.