IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Developer는 아키텍처 및 및 동작 보기(예: 상태 차트 및 활동 다이어그램)를 포함하여 C, C++, Java™ 및 Ada 언어용 애플리케이션 코드를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 참조를 위해 기존 C, C++, Java, Ada 및 C# 코드를 가져오고 시각화하거나, 추가로 개발하고 설계 또는 코드의 변경 사항을 동기화하여 둘 다 동기화 상태를 유지할 수 있습니다. 또한 통합 코드, 모델 및 디버그 환경을 위한 Eclipse 플랫폼 통합을 지원합니다.