IBM® TXSeries® for Multiplatforms는 데이터 센터에서 C, C++, COBOL, Java® 및 PL/I 애플리케이션을 지원하는 분산 트랜잭션 처리 미들웨어입니다. TXSeries for Multiplatforms는 미션 크리티컬 애플리케이션을 개발, 배포 및 호스팅할 수 있는 확장 가능하고 가용성이 높은 플랫폼을 제공하도록 설계되었으며, RESTful API를 지원하여 혼합 언어 하이브리드 클라우드 솔루션에 통합할 수 있습니다.