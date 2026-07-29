IBM Turbonomic Parking Edition

팀에서 더 이상 사용하지 않는 비프로덕션 워크로드가 계속 실행되면서 기업은 매년 수백만 달러의 비용을 낭비하고 있습니다. IBM® Turbonomic Parking Edition은 AWS, Azure 및 Google Cloud 전반에서 워크로드를 자동으로 파킹하여 클라우드 비용 절감을 지원하는 SaaS 제품입니다. 팀은 일정과 정책을 사용해 워크로드 전원 스케줄링(파킹)을 자동화하고 운영 부담을 줄이며 즉각적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.