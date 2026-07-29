IBM Turbonomic Parking Edition

유휴 클라우드 워크로드를 자동으로 파킹하여 클라우드 비용 절감
더욱 간편한 클라우드 비용 절감
팀에서 더 이상 사용하지 않는 비프로덕션 워크로드가 계속 실행되면서 기업은 매년 수백만 달러의 비용을 낭비하고 있습니다. IBM® Turbonomic Parking Edition은 AWS, Azure 및 Google Cloud 전반에서 워크로드를 자동으로 파킹하여 클라우드 비용 절감을 지원하는 SaaS 제품입니다. 팀은 일정과 정책을 사용해 워크로드 전원 스케줄링(파킹)을 자동화하고 운영 부담을 줄이며 즉각적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
클라우드 비용을 확인하는 수준을 넘어 실제 실행으로 옮기세요. 낭비를 줄이고 비용 절감 기회를 자동화하며 이해관계자에게 측정 가능한 비용 최적화 성과를 제공합니다.
클라우드 비용 절감을 위해 설계
단일 인터페이스에서 파킹 일정과 정책을 구성하고 파킹 가능한 대상을 식별하며 중지 및 시작 작업을 자동화할 수 있습니다. Turbonomic Parking Edition은 완전 관리형 SaaS 제품으로서 클라우드 환경 전반에 걸쳐 파킹을 일관되게 적용하는 동시에 수작업을 줄일 수 있도록 지원합니다.
통합 인터페이스에서 AWS, Microsoft Azure 및 Google Cloud Platform 전반의 워크로드를 자동으로 파킹할 수 있습니다. 개별 클라우드의 기본 툴을 사용할 필요 없이 클라우드 환경 전반에 일관된 비용 관리 정책을 적용하여 운영 복잡성을 줄일 수 있습니다.
기본 제공 대시보드를 통해 예상 비용 절감액과 실제 비용 절감액을 모니터링할 수 있습니다. 일정 적용 범위를 추적하고 추가 파킹 기회를 식별하며 시간 경과에 따른 파킹 전략의 재무적 효과를 측정할 수 있습니다.
재사용 가능한 정책과 워크로드 세트를 사용하여 워크로드 파킹을 표준화할 수 있습니다. 다양한 환경에 파킹을 일관되게 적용하여 수작업 관리 부담을 줄이고 대규모 운영을 간소화할 수 있습니다.
워크로드 파킹은 필요하지 않을 때 클라우드 워크로드를 자동으로 중지하고 필요할 때 다시 시작하는 기능입니다. 이를 통해 불필요한 컴퓨팅 비용을 줄이는 동시에 업무 시간 동안 필요한 리소스를 사용할 수 있도록 보장합니다.
Parking Edition은 가상 머신, 오토 스케일링 그룹, 데이터베이스, 데이터베이스 클러스터, 관리형 인스턴스 그룹 및 Kubernetes 클러스터를 비롯한 다양한 클라우드 워크로드를 지원합니다.
클라우드 계정을 연결하고 파킹 일정이나 정책을 적용하면 유휴 시간 동안 워크로드가 자동으로 파킹되어 즉시 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
예. IBM® Turbonomic에서는 이를 워크로드 세트라고 합니다. 이를 사용하면 여러 워크로드를 손쉽게 그룹화하고 지정된 순서대로 중지 및 시작할 수 있으며, 각 워크로드의 중지 및 시작 작업 사이에 대기 시간을 추가할 수도 있습니다.
예. IBM Turbonomic Parking Edition은 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 및 Google Cloud Platform을 지원하므로 단일 인터페이스에서 멀티클라우드 환경 전반의 워크로드 파킹을 관리할 수 있습니다. 향후 더 많은 클라우드 공급자를 지원할 예정입니다.
아니요. 파킹 일정과 정책은 제품 내에서 관리되므로 사용자 지정 스크립트를 구축하고 유지 관리할 필요가 없습니다.
예. Parking Edition은 IBM Turbonomic을 시작하기 위한 입문 제품으로 설계되었습니다. 최적화 요구 사항이 확대되면 기존 파킹 구성을 유지한 상태에서 전체 플랫폼으로 확장할 수 있습니다.
Parking Edition은 클라우드 비용 절감을 위한 워크로드 자동 파킹에 중점을 둡니다. IBM Turbonomic은 이와 함께 지속적인 애플리케이션 리소스 관리, 워크로드 라이트사이징, 용량 계획 및 성능 최적화 기능도 제공합니다.