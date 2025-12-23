제품에 대한 가장 일반적인 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.
Trusteer는 Pinpoint Detect를 통해 포괄적인 디지털 ID 통찰력을 제공하여 서비스에 액세스하는 사용자가 해당 ID를 소유한 실제 사용자인지 원활하게 판단합니다.
오늘날의 위협 환경에서 기업은 보안과 고객 경험 사이에서 균형을 유지해야 하는 경우가 많습니다. 디지털 ID 신뢰 기술을 통해 기업은 위험과 신뢰를 모두 측정하여 고객의 디지털 여정을 안전하게 보호하는 동시에 더 나은 디지털 경험을 제공할 수 있습니다.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect를 사용하면 디지털 엔드포인트인 조직의 모바일 앱, 모바일 브라우저 또는 데스크톱 브라우저에서 인텔리전스를 수집할 수 있으며 이 정보를 IBM의 전 세계 인텔리전스 소스 및 보완적인 타사 인텔리전스 소스와 결합합니다.
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect는 위험을 평가할 때 사용자 ID 및 속성, 디바이스 정보 및 위생, 수행 중인 활동 또는 액세스 중인 리소스, 위치 및 IP 네트워크와 같은 환경 요인, 행동 정보 등 5가지 컨텍스트 도메인을 고려합니다.
Pinpoint Detect는 실행 파일이나 플러그인을 사용자 컴퓨터에 다운로드할 필요 없이 투명하게 작동합니다. 웹 애플리케이션의 경우 Pinpoint는 웹 페이지에 포함된 코드를 사용합니다. 모바일 애플리케이션의 경우 조직의 앱은 IBM Security Trusteer Mobile SDK를 사용합니다.
SaaS(Software as a Service) 솔루션인 Pinpoint Detect는 빠르고 쉽게 배포할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 범위 지정, 구현, 시작 및 교육과 함께 검증을 포함하는 4단계 배포 프로세스를 따르는 것입니다.
대화형 데모를 실행하여 단계별 설명을 보거나 보안 학습 아카데미에서 더 자세한 구현 기술을 확인하세요.
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure는 신규 사용자 또는 익명 사용자의 위험도를 평가합니다. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect는 알려졌거나 등록된 사용자의 디지털 ID를 지속적으로 평가합니다. 마지막으로, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify를 통해 조직은 강력한 인증을 통해 고위험 사용자의 신뢰를 확인할 수 있습니다.
IBM Trusteer 제품은 주로 은행, 금융 기관, 보험사, 소매업체, 통신, 여행 및 운송 업계에서 사용됩니다.
일반적으로 SaaS(Software as a Service) 솔루션은 빠르고 쉽게 배포할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 SaaS 배포를 통해 Trusteer는 AI 및 분석을 사용하여 새로운 위협과 패턴을 식별하는 민첩하고 지속적인 위협 보호를 사용할 수 있습니다.