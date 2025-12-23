IBM Security Trusteer Pinpoint Assure는 신규 사용자 또는 익명 사용자의 위험도를 평가합니다. IBM Security Trusteer Pinpoint Detect는 알려졌거나 등록된 사용자의 디지털 ID를 지속적으로 평가합니다. 마지막으로, IBM Security Trusteer Pinpoint Verify를 통해 조직은 강력한 인증을 통해 고위험 사용자의 신뢰를 확인할 수 있습니다.

대화형 데모를 실행하여 단계별 설명을 보거나 보안 학습 아카데미에서 더 자세한 구현 기술을 확인하세요.