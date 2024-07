Rhapsody - Developer는 C++, C, Java 및 Ada(MISRA-C 및 MISRA-C++ 포함)를 위한 전체 애플리케이션 생성을 통해 임베디드 및 실시간의 민첩성을 갖춘 소프트웨어 엔지니어링 환경을 제공합니다. 또한, IBM Engineering Systems Design Rhapsody(Rational Rhapsody) - Architect for Software 기능에 추가하여 설계 수준의 디버깅, 지속적인 통합과 지원을 위한 자동화 빌드 생성 및 안전에 긴요한 소프트웨어 라이프사이클을 위해 신속한 프로토타입 생성과 시뮬레이션을 제공합니다.