더 적은 법률 및 IT 노력으로 더 높은 신뢰성과 제어를 달성하세요. 보존 및 수집 지침을 정의하고 전달합니다. 활동은 자동으로 추적되고 기록되며 변호사와 해당 IT 직원에게 투명하게 제공됩니다. 여러 소스에 걸쳐 IT 부서와 함께 기준을 사전 정의하여 법률 담당자가 공백을 채우고 IT 부서는 데이터 요청을 이행하는 데 필요한 데이터 소스 세부 정보를 확장할 수 있습니다. 상태 표시기는 모든 사람에게 책임과 다음 단계에 대한 정보를 제공합니다.