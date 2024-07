IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace는 데이터를 지속적으로 스캔하여 비정상적인 동작, 무단 액세스, 잠재적 위협을 찾아낼 수 있도록 설계되었습니다. 문제가 발견되면 IT 팀에게 선제적으로 경고 메시지를 전송하기 때문에 IT 팀이 빠르게 대응하여 피해를 사전에 막는 경우가 많습니다.