데이터 레지던시와 지역별 거버넌스를 완벽하게 제어하여, 클라우드 네이티브의 민첩성을 유지하면서도 민감한 워크로드가 지역 규정을 준수하도록 보장합니다.
사전 구성된 완벽한 턴키 솔루션을 일주일 이내에 배포하여, 초기 배포 기간을 수개월에서 수일로 단축합니다.
Fusion에서 레이크하우스를 시작하고 페타바이트, 엑사바이트 규모로 수평 확장하십시오.
통합 NVMe 캐싱을 통해 쿼리 시간을 기존 스토리지 대비 7배에서 최대 90배까지 단축합니다.
온프레미스, 하이브리드 클라우드, 멀티클라우드 환경 전반에서 일관된 데이터 관리와 보안을 유지합니다.
모든 단계에서 가치 창출: IBM Fusion은 수집된 원시 데이터를 AI에 활용할 수 있는 결과물로 전환합니다.
고속 수집을 통해 정형, 반정형, 비정형 데이터를 지원합니다.
병렬 데이터 액세스와 쿼리 푸시다운을 통해 데이터 처리를 가속화합니다.
비즈니스에 즉시 활용할 수 있는 인사이트를 위해 높은 내구성과 안정성, 풍부한 API 액세스를 제공합니다.
권한이 있는 사람만 적합한 데이터에 접근할 수 있습니다.
백업, 복원 및 재해 복구를 통해 데이터를 안전하게 보호합니다.
GDPR, HIPAA, PCI DSS 같은 엄격한 표준을 충족합니다.
데이터는 저장 상태에서도, 전송 중에도 항상 안전하게 보호됩니다.