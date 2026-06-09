IBM Fusion 기반의 지능형 데이터 레이크하우스를 구축하십시오

데이터 레이크하우스 구축하기 인터랙션 데모

데이터 잠재력 극대화​

 
  • 통합된 정책 기반 거버넌스: IBM Knowledge Catalog와 원활하게 연동됩니다.
  • Fusion AFM(Active File Management)으로 데이터 마이그레이션을 없앱니다.
  • 가치가 높은 AI 및 분석 데이터 세트를 자동으로 식별하여 초고속 스토리지 계층에 캐싱합니다.

 

다크 데이터란 무엇인가요?
Fusion: 직접 구축의 복잡성 없이 AI에 최적화된 데이터 플랫폼
검증 가능한 제어

데이터 레지던시와 지역별 거버넌스를 완벽하게 제어하여, 클라우드 네이티브의 민첩성을 유지하면서도 민감한 워크로드가 지역 규정을 준수하도록 보장합니다.
턴키 배포

사전 구성된 완벽한 턴키 솔루션을 일주일 이내에 배포하여, 초기 배포 기간을 수개월에서 수일로 단축합니다.
수요에 맞춘 확장

Fusion에서 레이크하우스를 시작하고 페타바이트, 엑사바이트 규모로 수평 확장하십시오.
탁월한 쿼리 성능

통합 NVMe 캐싱을 통해 쿼리 시간을 기존 스토리지 대비 7배에서 최대 90배까지 단축합니다.
위치에 관계없이 모든 데이터에 액세스

온프레미스, 하이브리드 클라우드, 멀티클라우드 환경 전반에서 일관된 데이터 관리와 보안을 유지합니다.

Fusion을 통한 데이터 정제

모든 단계에서 가치 창출: IBM Fusion은 수집된 원시 데이터를 AI에 활용할 수 있는 결과물로 전환합니다.
검은색 배경의 추상적인 기하학 블록
소스에서 원시 데이터 캡처

고속 수집을 통해 정형, 반정형, 비정형 데이터를 지원합니다.
추상적인 로켓 터빈 블레이드 클로즈업
명확성을 위한 데이터 정제 및 보강

병렬 데이터 액세스와 쿼리 푸시다운을 통해 데이터 처리를 가속화합니다.
흰색 조명 스트립이 들어간 어두운 콘크리트 벽 배경
신뢰할 수 있는 데이터를 의사결정으로 전환

비즈니스에 즉시 활용할 수 있는 인사이트를 위해 높은 내구성과 안정성, 풍부한 API 액세스를 제공합니다.

데이터 보호와 레이크하우스 성능의 결합

IBM 패턴 타일
세분화된 제어

권한이 있는 사람만 적합한 데이터에 접근할 수 있습니다.
기하학적 패턴으로 변화를 표현한 디지털 렌더링
항시 복원력 유지

백업, 복원 및 재해 복구를 통해 데이터를 안전하게 보호합니다.
패턴과 반복을 표현한 디지털 렌더링
규정 준수 준비 완료

  GDPR, HIPAA, PCI DSS 같은 엄격한 표준을 충족합니다.
기하학적 패턴으로 변화를 표현한 디지털 렌더링
모든 환경에서의 암호화

데이터는 저장 상태에서도, 전송 중에도 항상 안전하게 보호됩니다.

다크 데이터를 신뢰할 수 있는 AI 자산으로 전환하십시오. 

Fusion 기반의 검증된 고성능 레이크하우스를 배포하고 Ceph와 watsonx.data로 확장하십시오. 더 빠른 쿼리, 더 강력한 거버넌스, TCO 절감을 실현할 수 있습니다.

데이터 레이크하우스용 Fusion 솔루션 개요
데이터 센터 이미지

리소스

클릭. 둘러보기. 변화를 만드는 Fusion. 서클에 참여하세요. IBM Fusion 커뮤니티와 연결하고, 공유하며, 함께 배우십시오. 모든 것을 살펴보십시오. Fusion 리소스 전체 라이브러리를 둘러보십시오.
다음 단계 안내

IBM Fusion으로 엔터프라이즈급 데이터 스토리지 및 보호 서비스를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보십시오.