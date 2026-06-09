IBM Fusion은 AI의 모든 단계를 지원합니다

Fusion 기반 AI로 엔터프라이즈 데이터의 잠재력 발휘

IBM Fusion은 조직이 개방형 AI 최적화 인프라를 신속하게 배포할 수 있도록 지원하는 통합 플랫폼을 제공합니다.

IBM Fusion을 통해 다음을 달성할 수 있습니다.

  • 신속한 인사이트 도출
  • 개방형 AI의 자유
  • AI 인프라 간소화

 

더 스마트한 의사결정, 더 빠른 결과, 더 강력한 보안.
기술적 복잡성이 아닌 운영의 단순화

Fusion은 내장된 복원력과 환경을 안정적이고 안전하게 유지하는 거버넌스를 통해 초기 배포와 운영 단계를 단순화하고, AI 인프라와 라이프사이클 관리를 간소화합니다.
블랙박스가 아닌 개방형 AI 플랫폼

Fusion은 모든 계층이 개방되어 있어, 기반 환경을 자유롭게 선택하고 모델을 구동할 가속기를 선정하며 워크로드를 실행할 위치를 결정할 수 있습니다.
데이터 검색이 아닌 신속한 인사이트 도출

Fusion은 즉시 사용 가능한 플랫폼과 통합 데이터 서비스, 그리고 팀에 필요한 도구를 하나로 결합하여 수개월이 아닌 며칠 만에 AI 워크로드를 구축하고 테스트하며 출시할 수 있도록 지원합니다.
Fusion이 해냅니다.
AI 워크플로 자동화 인공지능 소프트웨어 인터페이스 노드 트리거
어디서나 활용 가능한 인텔리전스

Fusion은 대규모 저지연 추론을 지원하여 애플리케이션이 실행되는 어느 곳에서나 실시간 예측과 생성형 AI 결과물을 제공합니다.
AI 개념 인공지능 기술 회로 마더보드
자율적인 결과 도출

Fusion은 에이전틱 AI가 자율적으로 행동하고 학습하며 결과를 도출하도록 지원하여, 엔터프라이즈 인텔리전스를 정적 모델 너머로 확장합니다.
빅데이터 코드 매트릭스
신뢰할 수 있는 지식 활용

Fusion은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 지식을 기반으로 생성형 AI를 구동하여, 확신을 가지고 의사결정을 내릴 수 있도록 더 빠르고 정확한 결과를 제공합니다.
파트너 에코시스템을 통해 입증된 성과. 90X watsonx.data를 통해 원격 S3 쿼리를 최대 90배 가속화* 70% OpenShift AI를 사용하여 AI 배포 시간을 최대 70% 단축** 30배 NVIDIA 가속 컴퓨팅을 통해 훈련 처리량을 최대 30배 향상***
Fusion은 업계 선도 기업과의 긴밀한 파트너십을 통해 AI 혁신을 증폭시킵니다.
watsonx 로고

Fusion과 watsonx는 거버넌스가 적용된 데이터와 파운데이션 모델을 통합하여 전사적인 AI 도입을 가속화합니다.

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IBM Red Hat 로고

Fusion과 Red Hat AI는 속도와 유연성을 위해 개방형 하이브리드 AI 인프라를 제공합니다.

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NVIDIA 로고

Fusion과 NVIDIA AI는 엔터프라이즈 AI 워크로드를 위한 풀스택 가속화를 제공합니다.

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리소스

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다음 단계 안내

IBM Fusion으로 엔터프라이즈급 데이터 스토리지 및 보호 서비스를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보십시오.

각주

*watsonx.data와 함께 IBM Fusion 시스템 캐싱 기능을 사용하지 않은 경우와 비교. IBM RedBooks 간행물
** IBM Cloud 문서 – Red Hat OpenShift AI 
***NVIDIA GB200 NVL72 데이터시트