Fusion은 즉시 사용 가능한 플랫폼과 통합 데이터 서비스, 그리고 팀에 필요한 도구를 하나로 결합하여 수개월이 아닌 며칠 만에 AI 워크로드를 구축하고 테스트하며 출시할 수 있도록 지원합니다.