IBM® SPSS® Modeler

IBM SPSS Modeler는 데이터 과학자를 위한 운영 작업의 속도를 높여 기업이 가치 실현 시간을 가속화하도록 고안된 선도적인 시각적 데이터 과학 및 머신 러닝(ML) 솔루션입니다. 전 세계 조직들은 데이터 자산을 수익화하기 위한 데이터 준비 및 검색, 예측 분석, 모델 관리, 배포 및 ML에 IBM SPSS Modeler를 사용합니다.

IBM SPSS Modeler는 클라우드, 온프레미스 등 어디서나 예측 모델을 구축하고 실행할 수 있는 컨테이너화된 데이터 및 AI 플랫폼인 IBM Cloud Pak for Data 내에서도 이용 가능합니다. IBM Cloud Pak for Data as a Service를 사용하면 퍼블릭 클라우드의 모델러 플로우를 실행할 수 있습니다. 다운로드할 필요 없이 지금 무료로 체험해볼 수 있습니다.