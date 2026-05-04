지속적인 규정 준수 증거

160개 이상의 프레임워크에 대해 경계 내 온디맨드 증거 생성을 통해 규정과의 정합성을 유지하세요

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중요한 이유

정기적인 규정 준수 점검만으로는 충분하지 않습니다

이러한 감사 방식은 시간이 많이 들고 확장성이 부족하며, 더 중요한 업무에 투입해야 할 리소스를 분산시킵니다. 데이터 주권, 사이버 보안, AI 거버넌스 전반에 걸쳐 요구 사항이 서로 다르기 때문에 조직은 시스템, 데이터, AI 워크로드 전반에서 통제를 지속적으로 모니터링하고 검증하며 입증해야 합니다. 또한 필요할 때 즉시 제시할 수 있는 감사 대응용 증거를 항상 준비해 두어야 합니다.

IBM Sovereign Core는 자동화된 검증, 경계 내 증거, 통제 효과에 대한 실시간 가시성을 결합하여 조직이 주권 요구 사항에 대한 정합성을 지속적으로 입증할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 팀은 운영 과정에서 합리적인 수준의 보증을 제시할 수 있으며, 전체 프로세스를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다.
주요 이점
운영 증거 기반 감사 대응 준비

시스템 운영 중에 통제를 지속적으로 검증하고 감사 대응이 가능한 증거를 생성하여 최신 규정 준수 상태를 유지할 수 있도록 지원합니다.
재구축 없이 구현하는 규정 준수

160개 이상의 프레임워크를 제어 항목에 매핑하고 기존 증거를 재사용하여 중복을 줄이고 규정 준수 프로그램을 전면 재구축할 필요를 없앱니다.
환경 전반에 걸친 통합 가시성

역할 기반 액세스를 통해 테넌트 전반의 규정 준수 상태, 위험, 증거를 한눈에 확인할 수 있습니다. 격차를 빠르게 파악하고 주권 환경 전반에서 통제를 유지할 수 있습니다.

과제에 대한 해결책

파란색 배경 위 매끄러운 표면에 둥근 모서리를 가진 반투명 정사각형 아이콘이 배치된 미래형 이미지
지속적인 규정 준수 유지

기술적 통제에 대한 자동화된 모니터링을 사용자 검토 기반의 증거 및 확인과 결합하여, 규정 준수 상태와 통제 효과성에 대한 정확하고 최신의 가시성을 유지합니다.
파란색 타일 배경 위에 둥근 모서리를 가진 반투명 파란색 직사각형 오브젝트가 있는 미래형 이미지
경계 내 통제 효과 보고서 자동 생성

주권 경계 내에서 보고서를 자동으로 생성하고 저장하며 관리할 수 있습니다. 외부 의존성이나 불필요한 데이터 이동 없이 엔드 투 엔드 추적성과 감사 아티팩트 또는 증거를 유지할 수 있습니다.
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환경 전반의 가시성과 통제 통합

테넌트, 환경, 워크로드 전반에 걸친 상태, 위험, 경계 내 증거를 하나의 역할 기반 화면에서 확인할 수 있으며, 이를 통해 CISO, IT 관리자, 감사 담당자, 규정 준수 담당자가 각자의 역할에 맞는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
파란색 그리드 배경 위에 쌓인 형태의 회색 앱 아이콘 미래형 이미지
규정 준수 프레임워크 매핑

GDPR, NIS2, EU AI 법, ISO 27001 등 다양한 규정 준수 프레임워크를 IBM Sovereign Core에 내장된 라이브러리에서 선택할 수 있습니다.
다음 단계

더 알아보고 싶으신가요? 지속적인 규정 준수 증거가 조직을 어떻게 지원할 수 있는지 확인해 보세요.

  1. 라이브 데모 예약하기