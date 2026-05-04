지속적인 규정 준수 증거

이러한 감사 방식은 시간이 많이 들고 확장성이 부족하며, 더 중요한 업무에 투입해야 할 리소스를 분산시킵니다. 데이터 주권, 사이버 보안, AI 거버넌스 전반에 걸쳐 요구 사항이 서로 다르기 때문에 조직은 시스템, 데이터, AI 워크로드 전반에서 통제를 지속적으로 모니터링하고 검증하며 입증해야 합니다. 또한 필요할 때 즉시 제시할 수 있는 감사 대응용 증거를 항상 준비해 두어야 합니다.

IBM Sovereign Core는 자동화된 검증, 경계 내 증거, 통제 효과에 대한 실시간 가시성을 결합하여 조직이 주권 요구 사항에 대한 정합성을 지속적으로 입증할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 팀은 운영 과정에서 합리적인 수준의 보증을 제시할 수 있으며, 전체 프로세스를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다.