오늘날의 모바일 우선 비즈니스 환경에서 사용자는 기업 네트워크에 액세스하기 위해 고품질 Wi-Fi 서비스를 이용합니다. 직원부터 고객 및 파트너에 이르기까지 모든 사용자는 액세스 가능하고 안정적이며 항상 고성능으로 작동하는 Wi-Fi 연결을 기대합니다. 그 이하의 품질은 용납하지 않습니다.

일관된 고품질 Wi-Fi 서비스를 보장하려면 현대화된 Wi-Fi 인프라와 나머지 엔터프라이즈 네트워크에서 속도와 규모를 보장하며 성능 데이터를 수집할 수 있는 네트워크 모니터링 플랫폼이 필요합니다. 이것이 바로 IBM SevOne이 제공하는 기능입니다.