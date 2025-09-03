IBM® SevOne으로 Wi-Fi 인프라 전반에 걸쳐 완전하고 통합된 가시성 확보
오늘날의 모바일 우선 비즈니스 환경에서 사용자는 기업 네트워크에 액세스하기 위해 고품질 Wi-Fi 서비스를 이용합니다. 직원부터 고객 및 파트너에 이르기까지 모든 사용자는 액세스 가능하고 안정적이며 항상 고성능으로 작동하는 Wi-Fi 연결을 기대합니다. 그 이하의 품질은 용납하지 않습니다.
일관된 고품질 Wi-Fi 서비스를 보장하려면 현대화된 Wi-Fi 인프라와 나머지 엔터프라이즈 네트워크에서 속도와 규모를 보장하며 성능 데이터를 수집할 수 있는 네트워크 모니터링 플랫폼이 필요합니다. 이것이 바로 IBM SevOne이 제공하는 기능입니다.
성능에 영향을 미치는 이벤트를 사전에 신속하게 파악하여 완화할 수 있는 고유한 문제 해결 워크플로를 제공합니다.
Wi-Fi 클라이언트, 무선 액세스 포인트(AP), 무선 LAN 컨트롤러(WLC)에 대한 커버리지와 함께 Cisco 및 Aruba의 Wi-Fi 제품을 지원합니다.
전체 엔터프라이즈 네트워크에 대한 확장된 가시성과 함께 Cisco와 Aruba의 무선 액세스 포인트 및 컨트롤러에 대한 광범위한 커버리지를 제공합니다.
특정 Wi-Fi 인터페이스를 통한 트래픽 흐름에 관한 세부 정보를 제공하여 트래픽 동작이 사용자와 애플리케이션에 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있습니다.
승인되지 않았거나 IT에 배포되지 않은 악성 액세스 포인트를 신속하게 탐지하고 관련 세부 정보가 포함된 보고서를 즉시 생성합니다.
시간 경과에 따른 최종 사용자 Wi-Fi 스테이션의 성능을 추적하고, Wi-Fi 디바이스부터 무선 컨트롤러 성능에 이르는 최대 1년간의 문제를 해결할 수 있습니다.