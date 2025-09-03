최신 네트워크를 위한 Wi-Fi 모니터링

IBM® SevOne으로 Wi-Fi 인프라 전반에 걸쳐 완전하고 통합된 가시성 확보

Wi-Fi 네트워크, 경보 알림 및 플롯 그래프를 묘사하는 그래픽

일관된 Wi-Fi 네트워크 성능을 보장할 수 있나요?

오늘날의 모바일 우선 비즈니스 환경에서 사용자는 기업 네트워크에 액세스하기 위해 고품질 Wi-Fi 서비스를 이용합니다. 직원부터 고객 및 파트너에 이르기까지 모든 사용자는 액세스 가능하고 안정적이며 항상 고성능으로 작동하는 Wi-Fi 연결을 기대합니다. 그 이하의 품질은 용납하지 않습니다.

일관된 고품질 Wi-Fi 서비스를 보장하려면 현대화된 Wi-Fi 인프라와 나머지 엔터프라이즈 네트워크에서 속도와 규모를 보장하며 성능 데이터를 수집할 수 있는 네트워크 모니터링 플랫폼이 필요합니다. 이것이 바로 IBM SevOne이 제공하는 기능입니다.

기능
선제적 문제 해결

성능에 영향을 미치는 이벤트를 사전에 신속하게 파악하여 완화할 수 있는 고유한 문제 해결 워크플로를 제공합니다.
포괄적인 가시성

Wi-Fi 클라이언트, 무선 액세스 포인트(AP), 무선 LAN 컨트롤러(WLC)에 대한 커버리지와 함께 Cisco 및 Aruba의 Wi-Fi 제품을 지원합니다.
광범위한 커버리지

전체 엔터프라이즈 네트워크에 대한 확장된 가시성과 함께 Cisco와 Aruba의 무선 액세스 포인트 및 컨트롤러에 대한 광범위한 커버리지를 제공합니다.
세분화된 트래픽 뷰

특정 Wi-Fi 인터페이스를 통한 트래픽 흐름에 관한 세부 정보를 제공하여 트래픽 동작이 사용자와 애플리케이션에 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있습니다.
악성 액세스 포인트 탐지

승인되지 않았거나 IT에 배포되지 않은 악성 액세스 포인트를 신속하게 탐지하고 관련 세부 정보가 포함된 보고서를 즉시 생성합니다.
'이동 경로' 분리 및 확인

시간 경과에 따른 최종 사용자 Wi-Fi 스테이션의 성능을 추적하고, Wi-Fi 디바이스부터 무선 컨트롤러 성능에 이르는 최대 1년간의 문제를 해결할 수 있습니다.

엔터프라이즈 Wi-Fi 모니터링 현대화

SevOne Wi-Fi 모니터링 사용 사례 분석 인사이트
분석 및 인사이트

IBM SevOne은 Wi-Fi 요소, 관련 KPI 및 관심 지표를 포함하여 엔터프라이즈 무선 배포의 주요 구성 요소에 대한 업계 최고의 데이터 수집, 분석 및 운영 인사이트를 제공합니다.
SevOne Wi-Fi 모니터링 사용 사례 인터랙티브 대시보드
인터랙티브 대시보드

IBM SevOne은 대화형 보고서를 생성하여 IT, NetOps 및 엔지니어링 팀에 엔터프라이즈 Wi-Fi 및 캠퍼스 인프라 배포에 대한 세부적인 가시성을 제공합니다. 광범위한 유연성을 통해 이러한 보고서를 쉽게 활용하거나 특정 운영 요구 사항을 충족하도록 보고서를 더 맞춤형으로 생성할 수 있습니다.
    SevOne Wi-Fi 모니터링 사용 사례 공급업체 지원
    기본 제공되는 공급업체 지원

    Cisco 및 Aruba의 Wi-Fi 제품용으로 설계된 IBM SevOne은 공급업체가 제공하는 내장형 Wi-Fi 관리 툴의 기능을 보완하고 확장하는 Wi-Fi 모니터링 및 관리 기능을 제공합니다.
          IBM SevOne이 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보기

          네트워크 영웅이 되어 지속적인 네트워크 성능을 향상하세요.

           

