Cisco ACI와 같은 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 솔루션으로 전환하면 수동 IT 작업을 자동화하고 관리를 중앙 집중화하며 네트워크 유연성과 확장성을 향상할 수 있습니다. 그러나 이러한 이점을 제대로 누리려면 네트워크의 다양한 세그먼트와 원활하게 통합할 수 있는 역동적인 소프트웨어 정의 네트워크 모니터링 솔루션이 필요합니다.

IBM SevOne은 소프트웨어 오버레이와 Nexus 스위치 기반 언더레이 네트워크 모두에 대한 성능 관리 인사이트를 통해 Cisco ACI의 기본 제공 제어 계층을 보완하고 확장합니다. IBM SevOne은 전체 Cisco ACI 배포에 걸쳐 완전히 새로운 차원의 성능 모니터링 기능을 추가하는 멀티 패브릭 뷰를 통해 최신 하이브리드 네트워크에 대한 완전하고 통합된 가시성을 제공합니다.