오늘날 조직은 디지털 혁신 로드맵을 지원하기 위해 차세대 Wi-Fi, SD-WAN, SDN, 멀티클라우드, 5G 등의 최신 기술로 네트워크를 재설계하고 있습니다. 그러나 이러한 새로운 물리적 및 가상 네트워크 요소에 대한 KPI를 추적하여 모든 것이 정상인 경우, 더 중요하게는 비정상인 경우를 파악하는 것은 거의 불가능합니다.

IBM SevOne은 이러한 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 업계에서 가장 포괄적이고 확장가능한 네트워크 관측 가능성 시스템으로서, 원시 네트워크 성능 데이터를 실행 가능한 실시간 인사이트로 변환하는 데 필요한 최신 수집, 분석, 시각화 및 자동화 기능을 제공합니다.