네트워크 성능이 정상인 경우와 그렇지 않은 경우를 구분할 수 있으신가요?

오늘날 조직은 디지털 혁신 로드맵을 지원하기 위해 차세대 Wi-Fi, SD-WAN, SDN, 멀티클라우드, 5G 등의 최신 기술로 네트워크를 재설계하고 있습니다. 그러나 이러한 새로운 물리적 및 가상 네트워크 요소에 대한 KPI를 추적하여 모든 것이 정상인 경우, 더 중요하게는 비정상인 경우를 파악하는 것은 거의 불가능합니다.

IBM SevOne은 이러한 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 업계에서 가장 포괄적이고 확장가능한 네트워크 관측 가능성 시스템으로서, 원시 네트워크 성능 데이터를 실행 가능한 실시간 인사이트로 변환하는 데 필요한 최신 수집, 분석, 시각화 및 자동화 기능을 제공합니다.

 솔루션 개요 읽기: 네트워크 관측 가능성 현대화 SevOne 전문가 블로그 살펴보기

최신 모니터링 및 분석

최신 컬렉션

물리적 및 가상 네트워크 인프라에서 멀티벤더 성능 데이터의 종합적인 컬렉션을 발견하세요.

 최신 분석

머신 러닝 기반 기준선과 사용자 정의 수준의 표준 편차를 갖춘 고급 분석을 적용하여 강력한 경보 정책을 수립합니다.

 최신 시각화

 사용자 친화적인 인터랙티브 시각화 및 분석을 통해 귀중한 인사이트를 찾고 활용하고 공유하세요.

 최신 통합

 스트리밍 메트릭 및 타사 데이터 통합을 바탕으로 여러 IT 시스템에서의 운영을 통합합니다.
이점
선제적 모니터링

메트릭 및 흐름 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 최종 사용자에게 영향을 미치기 전에 네트워크 문제를 찾아 해결합니다.
경보 정책

유연한 경보 정책으로 중요한 알림을 적시에 적절한 팀에 전달하여 네트워크 문제를 신속하게 격리, 평가 및 해결할 수 있도록 지원합니다.
역동적 용량 계획

최대 1년 분량의 '설문조사 기반' 네트워크 성능 메트릭을 활용하여 향후 성장과 변화를 추진하는 데 필요한 용량을 예측합니다.
SLA 보고

네트워크가 서비스 수준 계약(SLA)을 준수하며 팀에 성능 이상에 대한 조기 경고를 제공하도록 지원합니다.
툴 통합

 업계 최고의 데이터 수집 및 분석 기능을 갖춘 IBM SevOne은 새로운 인사이트를 확보하고 주저 없이 레거시 툴의 사용을 중단할 수 있도록 지원합니다.

네트워크 현대화

SevOne 네트워크 인사이트 사용 사례 자동화된 기준선
자동화된 기준선

시간과 요일을 기준으로 수집된 모든 메트릭에 대한 기준선을 자동으로 생성합니다. 이렇게 하면 네트워크 트래픽 패턴의 변경 사항을 추적하는 데 도움이 됩니다. 정적 임계값과 달리 자동화된 기준선은 비정상적인 상황이 발생했을 때 사용자에게 알려주므로 경보 기능을 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.
    SevOne 네트워크 인사이트 사용 사례 네트워크 지원
    네트워크 지원

    IBM SevOne은 주요 SD-WAN, SDN 및 엔터프라이즈 Wi-Fi 공급업체에 대한 지원과 함께 네트워크의 새로운 SNMP 디바이스에 대한 10일(영업일 기준) SLA를 자동으로 제공합니다. 이를 통해 NetOps 팀은 차세대 네트워크로의 여정을 계속할 수 있습니다.
      SevOne 네트워크 인사이트 사용 사례 엔드투엔드 네트워크 가시성
      포괄적인 가시성

      IBM SevOne은 네트워크의 다양한 세그먼트에서 네트워크 흐름 데이터를 수집하고 분석하여 네트워크 엔지니어가 네트워크의 상세한 시간 기반 및 애플리케이션 기반 사용 현황을 확인할 수 있도록 합니다.
