비즈니스 요구 사항에 적합한 수준의 지원과 기간을 선택하세요.

IBM Storage Expert Care는 IBM Storage System 지원 시 가장 중요한 기간, 서비스 응답 시간 및 옵션을 선택할 수 있는 모듈식 접근 방식입니다. Expert Care는 시스템에 따라 Basic, Advanced, Premium의 세 가지 티어 중에서 선택할 수 있습니다. 따라서 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 지원 티어를 선택할 수 있습니다. IBM Storage Expert Care 제품군은 전 세계 전문가 팀의 지원을 받아 사용자가 보호되고 복원력 있는 고성능 IT 환경을 유지할 수 있도록 돕습니다. IBM과 함께하면 신뢰할 수 있는 파트너를 확보하여 탁월한 서비스와 장기적인 인프라 성공에 전념할 수 있습니다.