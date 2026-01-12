현대 데이터 센터를 위한 미드레인지 고성능 8세대 파이버 채널 스위치
IBM SAN56B-8 Switch는 최신 데이터 센터를 위해 설계된 고성능 1U 파이버 채널 및 FICON 스위치로, 56개의 128G SFP+ 포트를 제공하고 초저지연 시간을 보장합니다.
이 스위치는 탁월한 대역폭과 처리량을 제공하므로 미션 크리티컬 워크로드에 적합합니다. 또한 풀 패브릭 스위치 모드 및 IBM Access Gateway 모드를 포함한 유연한 배포 옵션뿐만 아니라 최적화된 성능 및 관리를 위한 Adaptive Traffic Optimizer 및 SAN Fabric Intelligence 등의 기능도 제공합니다.
스토리지 네트워크는 강력하고 보호되어야 합니다. IBM b-type 8세대를 사용하여 사이버 위협으로부터 애플리케이션과 데이터를 보호하세요.
이 스위치는 56개의 128G SFP+ 포트를 제공하고 초저지연 시간을 보장하므로 미션 크리티컬 워크로드와 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.
종량제 아키텍처를 통해 조직은 8개 포트씩 증분하여 24포트에서 56포트까지 확장할 수 있으므로 초기 비용과 오버프로비저닝을 줄일 수 있습니다.
이 스위치는 퀀텀 세이프 보안, FC ISL의 AES-GCM-256 암호화와 같은 기능을 포함하여 사이버 위협에 대한 고급 보안을 제공합니다.
SAN 패브릭 인텔리전스를 비롯한 AI 기반 자율성을 기반으로 애플리케이션 인프라를 자동화하여 실시간 모니터링 및 최적화를 제공합니다.
비즈니스 요구 사항에 적합한 수준의 지원과 기간을 선택하세요.
IBM Storage Expert Care는 IBM Storage System 지원 시 가장 중요한 기간, 서비스 응답 시간 및 옵션을 선택할 수 있는 모듈식 접근 방식입니다. Expert Care는 시스템에 따라 Basic, Advanced, Premium의 세 가지 티어 중에서 선택할 수 있습니다. 따라서 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 지원 티어를 선택할 수 있습니다. IBM Storage Expert Care 제품군은 전 세계 전문가 팀의 지원을 받아 사용자가 보호되고 복원력 있는 고성능 IT 환경을 유지할 수 있도록 돕습니다. IBM과 함께하면 신뢰할 수 있는 파트너를 확보하여 탁월한 서비스와 장기적인 인프라 성공에 전념할 수 있습니다.
기업에는 데이터를 온프레미스에 저장하든, 클라우드에 저장하든, 또는 둘 다에 저장하든 필요에 따라 확장할 수 있는 유연한 스토리지 솔루션이 필요합니다. 기능이 풍부한 소프트웨어, AI 기반의 예측적 스토리지 관리, 선제적 지원으로 구축된 IBM FlashSystem 5000은 모든 규모의 기업이 인공 지능과 같은 최신 기술을 활용할 수 있도록 지원합니다. 강력한 IBM b-type SAN 네트워크와 강력한 FlashSystem 스토리지를 결합하세요.
Gen7 인프라는 강력한 분석과 고급 자동화 기능을 결합하여 자가 학습, 자가 최적화 및 자가 복구 SAN을 위한 자율 SAN의 기반을 마련합니다.
대규모 스토리지 네트워크에서의 유연한 통합을 위해 설계된 차세대 고속 스위치입니다. 최고의 확장성을 위해 사용 가능한 b-type Gen 6 파이버 채널 포트의 확장 가능한 세트가 포함되어 있습니다.