IBM® Gen7 파이버 채널은 미션 크리티컬 스토리지를 위한 최신 스토리지 네트워크 인프라로서 조직이 셀프 학습, 셀프 최적화, 셀프 복구가 가능한 자율 SAN을 구현할 수 있도록 지원합니다. 강력한 분석과 고급 자동화 기능을 결합하여 데이터 접근을 가속화하고, 진화하는 요구 사항에 적응하며, 상시 가동되는 비즈니스 운영을 지원합니다.
IBM® Storage Networking SAN512B-7 및 SAN256B-7 Directors는 Gen7 패브릭 채널과 패브릭 비전 기술을 탑재하여 온디맨드 데이터 센터의 자율 SAN 구현을 위한 기본 구성 요소입니다. 매우 짧은 대기 시간과 최대 64Gb/s 포트 대역폭은 NVMe 워크로드에 최고 수준의 성능을 제공합니다. 데이터 센터에서 입증된 안정성, 원활한 확장성, 통합 분석 및 자동화를 통해 스토리지 투자 및 리소스의 성능, 생산성, 효율성을 극대화합니다.
지속적인 데이터 증가와 중요한 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계된 Gen7 Directors는 용량 증가, 처리량 증가 및 높은 수준의 복원력이 필요한 대규모 스토리지 환경을 지원하기 위해 특별히 제작되었습니다.
Gen7 기술은 트래픽 패턴을 선제적으로 모니터링 및 형성하고 트래픽 스트림의 우선 순위를 자동으로 지정하여 애플리케이션 성능과 안정성을 최적화하는 자체 최적화 SAN을 지원합니다.
Gen 7 Directors는 네트워크 중단을 방지하기 위해 개입 없이 관리를 단순화하고 문제를 해결하는 작업을 자동화할 수 있습니다.
IBM SANnav 관리 포털 및 SANnav 글로벌 뷰는 IT 관리자가 글로벌 뷰부터 로컬 환경까지 전체 SAN에 대한 포괄적인 가시성을 확보하도록 지원합니다.
Gen7 Directors는 업계 최고의 Gen 7 파이버 채널로 까다로운 워크로드에 대한 성능을 향상하여 I/O 집약적이고 대역폭 집약적인 차세대 애플리케이션을 처리할 수 있습니다.
IBM Extension Blade를 사용하는 Gen 7 Directors는 파이버 채널 및 IP 스토리지 환경을 위해 특별히 구축된 데이터 센터 확장 솔루션을 통해 통합된 메트로 및 글로벌 연결을 제공합니다.
업계에서 가장 빠르고 안정적이며 확장 가능한 FICON 인프라와 고유하고 혁신적인 기능을 제공하여 IBM® Z 메인프레임을 보완함으로써 최고의 ROI를 실현할 수 있습니다. b-type 확장 기능을 갖춘 Gen7 Directors는 IBM의 전반적인 사이버 복원력 이니셔티브를 강화합니다.