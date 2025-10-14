엔터프라이즈 스토리지용으로 사이버 복원력이 뛰어난 복제 연결을 제공하는 업계 최고의 7세대 솔루션
IBM Storage Networking SAN42B-R7은 최대 24개의 64Gbps 파이버 채널 포트를 지원하는 확장 클래스 SAN 스위치입니다. IBM이 제공하는 스토리지 영역 네트워크 확장 스위치 하드웨어 제품군에 속합니다.
IBM Storage Networking SAN42B-R7은 지리적으로 분산된 데이터 센터 간의 격차를 해소하여, 강력한 AES 256비트 하드웨어 암호화를 통해 미션 크리티컬 데이터를 빠르고 안전하게, 지속적으로 복제하고 WAN 전송 중 데이터가 손실 또는 유출되는 것을 방지하도록 설계되었습니다.
FICON 포트 및 100/25/10/1Gb 이더넷/WAN 포트를 통한 고속 연결을 활용하여 빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 복구 목표를 최적화하는 동시에 장거리에서의 지연 시간과 패킷 손실을 최소화합니다.
데이터 전송을 중단 없이 진행하기 위해 장애 발생 시 데이터 트래픽을 대체 링크로 전환하는 확장 트렁킹을 통해 WAN 링크 장애를 방지하고, 적응형 속도 제한(ARL)과 TCP 흐름 최적화를 통해 대역폭을 할당하고 중단 위험을 완화하세요.
FCIP 및 WAN 최적화 TCP의 높은 처리량, 고효율 캡슐화로 데이터 이동 속도를 높여 더 짧은 시간에 데이터를 장거리 전송합니다. 이와 더불어 FCIP FastWrite가 쓰기 처리를 가속화하여 성능을 최적화하고 대기 시간을 줄입니다.
IBM SANnav 관리 포털의 기본 보안을 활용하여 보안 임계값과 액세스를 구성하고 맞춤 설정할 수 있습니다. SSL 인증서와 보안 프로토콜이 데이터 변조를 방지합니다. 견고한 256비트 AES 알고리즘이 있는 하드웨어 기반 IPsec은 전송 과정에서 데이터 보호에 도움을 주고 규정을 준수합니다.
여러 WAN 연결을 하나의 논리적 고대역폭 트렁크로 결합해, 활성 로드 밸런싱과 네트워크 복원력을 제공하고 WAN 링크 장애로부터 보호합니다.
확장 트렁킹의 일환으로 링크가 오프라인 상태가 될 때 전송 중 손실된 데이터를 복구합니다. 스토리지 애플리케이션의 관점에서는 모든 데이터가 순서대로 전달되기 때문에 아무 일도 일어나지 않습니다.
회로에 지표가 할당되고 장애 조치 그룹이 지정됩니다. 장애 조치 그룹 안에서 하위 지표의 모든 회로가 오프라인이 되면 상위 지표 회로로 인계됩니다. 스토리지 애플리케이션은 장애 조치/복구가 있었음을 알지 못합니다.
최소 및 최대 속도 제한 간의 대역폭 공유를 동적으로 조정하여 대역폭 활용도를 최적화하고 중단 시 WAN 최대 성능을 유지합니다.
최대 회선 속도로 WAN 링크를 통해 데이터가 안전하게 전송되게 합니다. 성능을 저하시키거나 지연 시간을 과도하게 늘리지 않으면서 보안을 작동시킵니다. 하드웨어 구현 표준 256비트 AES 알고리즘을 사용하여 전송 중인 데이터를 암호화합니다.
공격적인 TCP 스택으로 TCP 창 크기와 흐름 제어를 최적화하고 처리량이 많은 스토리지 애플리케이션을 위해 TCP 전송을 가속화합니다.
다양한 처리량 요건에 맞춰 압축률을 최적화하도록 여러 모드를 제공합니다.
SCSI 쓰기 처리를 가속화하여, 어떤 거리에서든 지연 시간이 긴 WAN 연결에서 동기식 및 비동기식 복제 애플리케이션의 성능을 극대화합니다.
원거리에서 테이프 읽기 및 쓰기 처리를 가속화하여 백업 및 복구 시간을 크게 단축합니다.
사양
사양 세부 정보
인클로저
19인치 캐비닛에 장착하도록 설계된 1U 섀시
파이버 채널 포트
포트 24개, 64G, 범용(E, F, M, D, EX 포트):
성능
실물 치수
보증
1년 표준 보증; IBM CRU 및 현장, 영업일 익일 9x5. IBM 1, 3, 5년 전문가 케어 서비스 옵션 사용 가능.
재활용 부품
IBM은 안전상의 이유로 제품 배터리 분리를 권장하지 않습니다. IBM 제품 수거 및 재활용 회수 프로그램을 따르세요.
