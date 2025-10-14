IBM Storage Networking SAN42B-R7은 최대 24개의 64Gbps 파이버 채널 포트를 지원하는 확장 클래스 SAN 스위치입니다. IBM이 제공하는 스토리지 영역 네트워크 확장 스위치 하드웨어 제품군에 속합니다.

IBM Storage Networking SAN42B-R7은 지리적으로 분산된 데이터 센터 간의 격차를 해소하여, 강력한 AES 256비트 하드웨어 암호화를 통해 미션 크리티컬 데이터를 빠르고 안전하게, 지속적으로 복제하고 WAN 전송 중 데이터가 손실 또는 유출되는 것을 방지하도록 설계되었습니다.