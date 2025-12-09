IBM® Gen7 파이버 채널은 미션 크리티컬 스토리지를 위한 최신 스토리지 네트워크 인프라로서 조직이 셀프 학습, 셀프 최적화, 셀프 복구가 가능한 자율 SAN을 구현할 수 있도록 지원합니다. 강력한 분석과 고급 자동화 기능을 결합하여 데이터 접근을 가속화하고, 진화하는 요구 사항에 적응하며, 상시 가동되는 비즈니스 운영을 지원합니다.

IBM® Storage Networking SAN512B-7 및 SAN256B-7 Directors는 Gen7 패브릭 채널과 패브릭 비전 기술을 탑재하여 온디맨드 데이터 센터의 자율 SAN 구현을 위한 기본 구성 요소입니다. 매우 짧은 대기 시간과 최대 64Gb/s 포트 대역폭은 NVMe 워크로드에 최고 수준의 성능을 제공합니다. 데이터 센터에서 입증된 안정성, 원활한 확장성, 통합 분석 및 자동화를 통해 스토리지 투자 및 리소스의 성능, 생산성, 효율성을 극대화합니다.