IBM Robotic Process Automation은 G2 및 TrustRadius에서 최고 등급을 받았습니다.

G2의 Grid 보고서(ibm.com 외부 링크)와 TrustRadius(ibm.com 외부 링크)의 Best of Value Winter 2023에서 사용자들이 IBM Robotic Process Automation을 최고 등급 도구로 인정하는 이유를 알아봅니다.