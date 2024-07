Rhapsody – Designer for Systems Engineers는 다른 IBM ELM 제품, 즉 Requirements Management DOORS® Family, Workflow Management 및 Rhapsody – Architect for System Engineers와 통합할 수 있습니다. 미국 Department of Defense Architecture Framework(DoDAF), 영국 Ministry of Defense Architectural Framework(MODAF) 및 Unified Profile for DoDAF/MODAF(UPDM)에 대한 아티팩트를 생성할 수 있습니다. Rhapsody – Tools and Utilities Add On 소프트웨어를 사용하여 설계를 시각적으로 모형화하기 위한 그래픽 패널을 개발합니다.