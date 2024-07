IBM Rational Test Workbench

IBM Rational 솔루션은 기능 및 회귀 테스트를 간소화하므로 더 신속하게 프로젝트를 수행할 수 있습니다. Gary Thornhill General Manager Sandhata Technologies Ltd Rational Test Workbench가 '요율 신고(rate filing)' 검증에 필요한 시간을 5,600시간에서 320시간으로 94% 감소시키는 것으로 추정됩니다. 이 소프트웨어를 사용하기 전에는 전체 요율 신고 시간의 67%를 수동 테스트가 차지했습니다. Insurance provider Insurance industry PointSource를 통해 비즈니스 목표를 모바일 전략으로 전환할 수 있었기 때문에 기존 고객에게 가치를 추가하는 솔루션을 제공할 수 있었습니다. 또한, 이를 차별화 요소로 활용하여 신규 고객도 유치할 수 있습니다. Scott Liberatore President and CEO Financial Insurance Management Corp.