Enterprise PL/I for z/OS® 컴파일러 및 런타임 마이그레이션 가이드에는 기존 OS PL/I V2 및 PL/I for MVS™ 애플리케이션을 새 런타임 환경으로 마이그레이션하는 데 필요한 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 새 컴파일러로 마이그레이션하면 기존 애플리케이션은 Enterprise PL/I for z/OS에서 사용할 수 있는 많은 새로운 기능을 활용하고 새로운 컴파일러에서 제공하는 많은 성능 이점을 누릴 수 있습니다.