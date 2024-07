IBM Planning Analytics는 IT 프로젝트 팀이 새로운 비즈니스 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 소규모 IT 팀과 조직의 나머지 구성원 간의 팀워크를 강화하는 명확한 IT 방법론을 개발합니다.

사용자 지정 가능 작업 공간 인터페이스는 모든 이해관계자에게 작업 관리 및 시간 추적을 실시간으로 파악할 수 있는 가시성을 제공합니다. 주요 기능을 통해 리소스 할당, 비용, 자산 활용 메트릭을 최적화하세요.