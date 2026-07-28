IBM Pipeline Automation for Z

IBM Pipeline Automation for Z는 메인프레임 애플리케이션의 빌드, 검증 및 제공을 가속화하는 AI 기반 워크플로를 통해 소프트웨어 개발 수명 주기를 간소화합니다. 모든 단계에 자동화와 분석을 적용하고 DevOps 역량을 파이프라인 기반 모델로 통합하여, 대규모로 더 빠르고 고품질이며 신뢰할 수 있는 제공을 지원합니다.

