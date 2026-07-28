IBM Pipeline Automation for Z

속도, 일관성 및 품질을 향상하는 확장 가능하고 자동화된 파이프라인으로 엔터프라이즈 제공 가속화
AI 기반 파이프라인 자동화로 IBM Z 제공 현대화
IBM Pipeline Automation for Z는 메인프레임 애플리케이션의 빌드, 검증 및 제공을 가속화하는 AI 기반 워크플로를 통해 소프트웨어 개발 수명 주기를 간소화합니다. 모든 단계에 자동화와 분석을 적용하고 DevOps 역량을 파이프라인 기반 모델로 통합하여, 대규모로 더 빠르고 고품질이며 신뢰할 수 있는 제공을 지원합니다.
지능형 빌드 시스템을 구동하고 핵심 자동화 기능을 활용할 수 있도록 하여 효과적이고 확장 가능한 파이프라인을 구현합니다.
반복 작업을 자동화하고 워크플로를 간소화하여 개발자 효율성을 개선합니다.
지능형 엔드투엔드 파이프라인 자동화로 주기 시간과 재작업을 줄입니다.
더 스마트한 오케스트레이션과 조기 문제 감지를 통해 낭비를 최소화하고 리소스 활용률을 개선합니다.
속도, 품질 및 통제력 가속화
IBM Dependency Based Build
코드 변경 사항과 종속성을 분석하여 필요한 작업만 트리거하는 지능형 오케스트레이션으로 빌드 효율성을 가속화합니다. 이를 통해 빌드 시간을 줄이고, 리소스 사용을 최소화하며, 개발 팀에 더 빠른 피드백을 제공합니다.
IBM ZCodeScan on Command Line Interface(CLI)
자동화된 코드 품질 검사, 표준 적용 및 정적 분석을 파이프라인에 직접 통합합니다. 취약성을 식별하고, 모범 사례를 적용하며, 문제를 조기에 해결하여 코드 신뢰성을 개선하고 후속 단계의 위험을 줄입니다.
IBM Wazi Deploy
자동화된 정책 기반 프로세스로 패키징과 배포를 표준화하고 간소화합니다. 통제력, 거버넌스 및 배포에 대한 확신을 유지하면서 환경 전반에서 일관되고 감사 가능한 릴리스를 보장합니다.
완벽한 파이프라인 최적화 및 제어
구조화된 파이프라인을 사용해 코드 변경부터 배포까지 전체 애플리케이션 라이프사이클을 자동화하여 수동 작업을 줄이고 더 빠르고 일관된 릴리스를 지원합니다.
종속성 분석을 통해 코드 변경의 영향을 받는 구성 요소만 빌드하여 효율성을 개선하고 빌드 시간을 크게 줄입니다.
자동화된 코드 스캔과 표준 검사를 파이프라인에 통합하여 개발의 모든 단계에서 고품질의 규정을 준수하는 코드를 보장합니다.
애플리케이션 패키징 및 배포를 위한 반복 가능하고 거버넌스가 적용된 프로세스를 제공하여 일관성을 보장하고 배포 위험을 최소화합니다.
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