IBM Open Data for Industries for IBM Cloud Pak for Data

플랫폼 살펴보기

이 상세한 운영 데모에서는 IBM Open Data for Industries for IBM Cloud Pak for Data가 하이브리드 클라우드의 현대화에 어떻게 도움이 되는지 알아볼 수 있습니다. 하나의 제어 패널에서 OSDU 데이터 플랫폼 워크플로를 탐색하고 분석할 수 있는 직관적인 인터페이스를 살펴보세요.