모든 커머스 및 공급망 문제를 위한 종합 제품군

IBM Sterling Order and Fulfillment Suite는 생성형 AI와 머신 러닝을 활용하여 주문 정확성을 보장하고 수익성을 높이는 데 도움이 되는 선도적인 주문 관리 시스템(OMS)입니다. IDC 및 IHL 분석가들이 OMS 분야의 업계 리더로 인정하는 이 제품군은 B2B 및 B2C 모델을 지원하고 모든 규모 및 산업의 비즈니스에 적합하며 다양한 클라우드 제공업체 및 배포 옵션과 통합됩니다. 이 제품군은 즉시 사용 가능한 도구와 사용자 지정 가능한 구성 요소를 통해 구매 경험을 향상하고 구매 프로세스를 간소화하며, 공급망 복원력을 개선하고 일선 직원에게 탁월한 재고 및 주문 관리 도구를 제공합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 제품을 개별적으로 선택하거나 결합할 수 있습니다.