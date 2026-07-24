IBM InfoSphere Optim Test Data Management

조직은 성과를 내기 위해 중요한 애플리케이션을 활용하고, 많은 조직은 안정적인 기능을 신속하게 제공하기 위해 민첩한 방법론을 사용합니다. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management는 조직이 비프로덕션 환경 데이터를 생성하고 관리하는 프로세스를 최적화하고 자동화할 수 있도록 지원합니다. 효과적이고 효율적인 테스트 전략을 사용하는 Optim Test Management는 문제를 신속하게 파악함으로써 테스트 데이터 결함과 부정확성으로 발생하여 애플리케이션 장애로 이어지는 위험을 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션 테스트 프로세스의 모든 단계를 개선할 수 있습니다.