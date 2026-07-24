IBM InfoSphere Optim Test Data Management

민첩한 개발과 테스트를 위해 요구에 따라 워크플로우 및 서비스를 완비하여 테스트 데이터 관리 프로세스를 최적화 및 자동화
Optim을 통해 비즈니스 프로세스를 반영하는 적절한 크기의 가상 테스트 데이터베이스를 생성할 수 있습니다. 비용이 많이 드는 복제를 최대한 줄여 개발 프로세스 초기에 결함을 해결할 수 있습니다.
Optim Test Data Management Solution은 개발 및 테스트 요구 사항에 따라 일반적으로 사용되는 애플리케이션, 데이터베이스, 운영 체제, 하드웨어 플랫폼 전반에 걸쳐 확장됩니다.
신용카드 번호, 이메일 주소, 기밀 기업 정보와 같은 민감한 데이터를 마스킹하여 문맥상의 의미는 유지하면서도 데이터를 오용과 사기 위험으로부터 보호합니다.
Optim은 개발 및 테스트에 대한 민첩한 요구 사항을 지원하므로 개발자와 테스터는 필요에 따라 데이터에 액세스하고 새로 고침하여 운영 효율성을 개선하는 동시에 테스트에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
이 문서에는 컴포넌트의 시스템 요구 사항이 정리되어 있습니다.
이 링크에서 Optim Test Data Management의 소프트웨어 요구 사항을 확인할 수 있습니다.
이 링크에서 Optim Test Data Management의 하드웨어 고려 사항을 확인할 수 있습니다.