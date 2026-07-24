IBM InfoSphere Optim Test Data Management

민첩한 개발과 테스트를 위해 요구에 따라 워크플로우 및 서비스를 완비하여 테스트 데이터 관리 프로세스를 최적화 및 자동화

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검은색 배경 한쪽에 크기가 다양한 파란색 원들이 있는 모습.

애플리케이션 제공 가속화

조직은 성과를 내기 위해 중요한 애플리케이션을 활용하고, 많은 조직은 안정적인 기능을 신속하게 제공하기 위해 민첩한 방법론을 사용합니다. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management는 조직이 비프로덕션 환경 데이터를 생성하고 관리하는 프로세스를 최적화하고 자동화할 수 있도록 지원합니다. 효과적이고 효율적인 테스트 전략을 사용하는 Optim Test Management는 문제를 신속하게 파악함으로써 테스트 데이터 결함과 부정확성으로 발생하여 애플리케이션 장애로 이어지는 위험을 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션 테스트 프로세스의 모든 단계를 개선할 수 있습니다.

 IBM InfoSphere Optim Test Data Management 및 데이터 프라이버시(9:07분)
프로덕션과 유사한 테스트 환경 구축

Optim을 통해 비즈니스 프로세스를 반영하는 적절한 크기의 가상 테스트 데이터베이스를 생성할 수 있습니다. 비용이 많이 드는 복제를 최대한 줄여 개발 프로세스 초기에 결함을 해결할 수 있습니다.
확장 가능한 단일 솔루션 사용

Optim Test Data Management Solution은 개발 및 테스트 요구 사항에 따라 일반적으로 사용되는 애플리케이션, 데이터베이스, 운영 체제, 하드웨어 플랫폼 전반에 걸쳐 확장됩니다.
민감한 데이터 보호, 위험 완화

신용카드 번호, 이메일 주소, 기밀 기업 정보와 같은 민감한 데이터를 마스킹하여 문맥상의 의미는 유지하면서도 데이터를 오용과 사기 위험으로부터 보호합니다.
프로세스 간소화

Optim은 개발 및 테스트에 대한 민첩한 요구 사항을 지원하므로 개발자와 테스터는 필요에 따라 데이터에 액세스하고 새로 고침하여 운영 효율성을 개선하는 동시에 테스트에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

기능

빈 사무실에서 컴퓨터 화면을 보고 있는 기업 임원
비즈니스 오브젝트 레벨에서 데이터 관리

IBM Optim™은 비즈니스 오브젝트 레벨에서 데이터를 관리하여 데이터의 관계형 무결성과 원래 비즈니스 컨텍스트를 모두 보존합니다. 비즈니스 오브젝트는 단일 데이터베이스 또는 여러 관련 애플리케이션과 데이터베이스에서 가져올 수 있습니다. 이 “페더레이티드” 추출 기능을 사용하면 엔드투엔드 테스트 케이스를 정확하게 반영하는 프로덕션과 유사한 환경을 쉽게 구축할 수 있습니다.
웃으며 휴대폰 화면을 보고 있는 아시아 여성
데이터 분석 기능에 액세스

광범위한 데이터 분석 기능을 통해 숨겨진 상관 관계를 포착하고 이를 시각화할 수 있습니다. 기술에는 단일 소스 및 소스 간 데이터 중복 분석, 고급 일치, 키 감지 및 변환 로직 감지가 포함됩니다.
책상 위에 서류가 놓인 화면을 바라보며 회의 중인 IT 전문가와 디자이너
테스트 데이터 관리 정책 적용

데이터 거버넌스는 조직에서 가장 우선시하는 사항입니다. 30개가 넘는 사전 정의된 데이터 분류와 40개가 넘는 사전 정의된 데이터 프라이버시 규칙을 통해 Optim은 테스트 데이터 관리 프로세스를 제어하고 라이프사이클 전반에 걸쳐 정책과 표준을 준수하는지 검증하는 표준 방법을 제공합니다. 거버넌스 카탈로그와의 통합으로 사용자는 분류 및 규칙을 열 맵으로 드래그 앤드 드롭하여 실행 가능한 데이터 마스킹 루틴을 자동 지정할 수 있습니다.
컴퓨터 화면을 보며 코드 작성에 집중하는 IT 엔지니어의 뒷모습.
데이터 비교 자동화 및 결과 분석

직관적인 온라인 인터페이스와 전체 기능 탐색 유틸리티를 사용하면 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 테이블별 비교 작업을 생략할 수 있습니다. Optim은 예상되는 데이터베이스 변경 사항을 식별하고 감지되지 않을 수 있는 차이점을 찾아냅니다.
빈 사무실에서 컴퓨터 화면을 보고 있는 기업 임원
비즈니스 오브젝트 레벨에서 데이터 관리

IBM Optim™은 비즈니스 오브젝트 레벨에서 데이터를 관리하여 데이터의 관계형 무결성과 원래 비즈니스 컨텍스트를 모두 보존합니다. 비즈니스 오브젝트는 단일 데이터베이스 또는 여러 관련 애플리케이션과 데이터베이스에서 가져올 수 있습니다. 이 “페더레이티드” 추출 기능을 사용하면 엔드투엔드 테스트 케이스를 정확하게 반영하는 프로덕션과 유사한 환경을 쉽게 구축할 수 있습니다.
웃으며 휴대폰 화면을 보고 있는 아시아 여성
데이터 분석 기능에 액세스

광범위한 데이터 분석 기능을 통해 숨겨진 상관 관계를 포착하고 이를 시각화할 수 있습니다. 기술에는 단일 소스 및 소스 간 데이터 중복 분석, 고급 일치, 키 감지 및 변환 로직 감지가 포함됩니다.
책상 위에 서류가 놓인 화면을 바라보며 회의 중인 IT 전문가와 디자이너
테스트 데이터 관리 정책 적용

데이터 거버넌스는 조직에서 가장 우선시하는 사항입니다. 30개가 넘는 사전 정의된 데이터 분류와 40개가 넘는 사전 정의된 데이터 프라이버시 규칙을 통해 Optim은 테스트 데이터 관리 프로세스를 제어하고 라이프사이클 전반에 걸쳐 정책과 표준을 준수하는지 검증하는 표준 방법을 제공합니다. 거버넌스 카탈로그와의 통합으로 사용자는 분류 및 규칙을 열 맵으로 드래그 앤드 드롭하여 실행 가능한 데이터 마스킹 루틴을 자동 지정할 수 있습니다.
컴퓨터 화면을 보며 코드 작성에 집중하는 IT 엔지니어의 뒷모습.
데이터 비교 자동화 및 결과 분석

직관적인 온라인 인터페이스와 전체 기능 탐색 유틸리티를 사용하면 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 테이블별 비교 작업을 생략할 수 있습니다. Optim은 예상되는 데이터베이스 변경 사항을 식별하고 감지되지 않을 수 있는 차이점을 찾아냅니다.
세부 기술 정보 기술 사양

이 문서에는 컴포넌트의 시스템 요구 사항이 정리되어 있습니다.

 기술 사양 목록 소프트웨어 요구 사항

이 링크에서 Optim Test Data Management의 소프트웨어 요구 사항을 확인할 수 있습니다.

 소프트웨어 요구 사항 목록 하드웨어 요구 사항

이 링크에서 Optim Test Data Management의 하드웨어 고려 사항을 확인할 수 있습니다.

 하드웨어 요구 사항 목록

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