IBM InfoSphere Optim Data Privacy

InfoSphere Optim Data Privacy는 기밀 데이터를 보호하기 위해 민감한 정보를 실제 같고 완벽하게 작동하는 마스킹된 데이터로 대체하는 다양한 변환 기술을 제공합니다. 상황에 맞는 정확한 마스킹 기능을 통해 마스킹된 데이터는 원본 정보와 유사한 형식을 유지하도록 도와줍니다.
마스킹 기술을 적용하여 애플리케이션, 데이터베이스 및 보고서의 민감한 정보를 변환하여 오용을 줄이고 거버넌스를 강화합니다. 비프로덕션 환경 전반에서 데이터를 난독화하고 비공개하여 무단 액세스를 방지할 수 있도록 지원합니다.
이 솔루션에는 HIPAA, GLBA, PIPEDA 등 규정 준수 노력을 가속화하기 위해 사전 정의된 데이터 프라이버시 분류 및 규칙이 포함되어 있습니다. 규정 준수 보고서는 위험 노출 및 집행 상태에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
실제 비즈니스 프로세스를 반영하는 가상 데이터를 사용하여 안전한 테스트 샌드박스를 생성합니다. 사전 패키징된 데이터 마스킹 루틴은 변환된 데이터의 컨텍스트적 의미를 유지하여 뛰어난 품질의 테스트 결과를 보장합니다.
엔터프라이즈 애플리케이션(Oracle PeopleSoft, IBM Db2 등)과 안전하게 통합하세요. 사용자 정의된 키를 통해 마스킹된 값에 AES-256과 함께 FPE를 활용합니다. 독립형 API와 UDF를 통해 유연하고 동적인 마스킹이 가능합니다.