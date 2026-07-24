IBM InfoSphere Optim Data Privacy

마스킹 기술을 적용하여 애플리케이션, 데이터베이스 및 보고서의 민감한 정보를 변환하여 오용을 줄이고 거버넌스를 강화합니다. 비프로덕션 환경 전반에서 데이터를 난독화하고 비공개하여 무단 액세스를 방지할 수 있도록 지원합니다.