IBM® OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS는 IBM® Db2 for z/OS 및 IBM Db2 애플리케이션의 성능을 모니터, 분석 및 조정하는 단일 툴입니다. 성능 문제를 탐지하여 더 신속하게 격리하고 해결할 수 있도록 돕습니다.