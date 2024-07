IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS - 애플리케이션 디버깅을 사용하여 현재 어떤 트랜잭션과 프로그램이 큐 관리자를 사용하고 있는지 파악할 수 있습니다. IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS를 통해 도메인 전문가들은 트랜/Pgm, CICS 작업, IMS 작업, 버퍼 풀, 채널 이니시에이터, SMDS, 페이지 세트 및 로그 데이터 세트 상태에 대한 세부 정보를 포함한 메인프레임 중심 기능에 대한 더 향상된 인사이트를 얻을 수 있습니다.