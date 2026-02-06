실시간 글로벌 성능 데이터를 기반으로 사용자를 가장 최적의 CDN으로 라우팅합니다
NS1 Pulsar는 실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터와 지능형 트래픽 스티어링을 활용하여 각 요청을 실시간으로 최상의 성능을 제공하는 CDN으로 자동 전송합니다. 최종 사용자 경험을 개선하고 비용을 절감하며 모든 디지털 경험에서 안정성을 보장하세요.
어디서나 모든 사용자에게 가장 빠르고 안정적인 경험을 제공하세요. Pulsar는 실시간 지연 시간 및 가용성 데이터를 사용하여 각 사용자를 네트워크에 가장 적합한 CDN으로 라우팅합니다.
장애가 발생한 CDN으로부터 트래픽을 유도하는 강력한 장애 조치 정책을 구축하세요. NS1 Pulsar는 사용자를 적절한 대안으로 자동 라우팅하여 애플리케이션을 온라인 상태로 유지합니다.
성능과 비용 효율성의 균형을 맞춥니다. 모든 공급업체가 허용 가능한 임계값을 충족할 때 저렴한 CDN을 선호하는 정책을 정의하여 인프라 계약에 대한 ROI를 극대화합니다.
공급업체 독립적인 트래픽 관리로 아키텍처를 재설계하지 않고도 CDN 공급자를 추가, 제거 또는 재조정할 수 있습니다. API 또는 Terraform을 통해 Filter Chain 변경을 자동화합니다.
NS1의 집계된 RUM 벤치마크를 20개 이상의 퍼블릭 CDN 및 클라우드 지역에서 활용하여 실제 사용자의 실제 성능 및 가용성 데이터를 자동으로 캡처하고, 합성 모니터링에서 자주 놓치는 문제를 식별하여 병목 현상을 찾아냅니다.
성능 임계값과 비즈니스 로직을 설정하여 트래픽 분산을 최적화합니다. RUM 데이터를 NS1 Connect 필터 체인, 데이터 피드 및 상태 점검 모니터와 결합합니다. 성능 표준을 유지하면서 비용 약정을 충족하도록 CDN의 균형을 맞춥니다. 지역 및 ASN별로 전송을 최적화합니다.
RUM 데이터를 분석하여 성능 급증 및 성능 저하를 실시간으로 감지합니다. 트래픽 분산 라우팅 결정과 주요 지표를 검토하여 라우팅 선택의 이유와 성능 결과 달성 요인을 명확하게 이해합니다.
NS1 Connect의 JavaScript 태그를 통해 프라이빗 RUM 데이터를 실시간으로 수집하여 사용자의 실시간 성능 통찰력을 제공합니다. 자체 성능 또는 QoE 지표를 가져오세요. NS1의 API 및 SKD를 사용하여 구성 변경을 자동화하세요.
클라이언트 측 통합을 위한 CDN 의사 결정을 자동화합니다. 성능 신호를 기반으로 실시간으로 동적 CDN 전환을 활성화하여 서버 측 라우팅 로직에만 의존하지 않고 최적의 전달을 보장합니다.
주요 스트리밍 플랫폼은 NS1 Pulsar를 사용하여 라이브 스포츠 이벤트, Concert 및 속보 플랫폼에서 수십억 건의 요청을 라우팅합니다. 여러 CDN에서 실제 사용자 성능을 모니터링함으로써 버퍼링을 최소화하고 콘텐츠는 최대 품질로 시청자에게 전달됩니다. 장애에 대한 조치는 자동화되어 트래픽이 급증하거나 공급자 문제가 발생하는 경우에도 연속성을 보장합니다.
온라인 소매업체는 멀티-CDN 조정을 사용하여 성능을 유지합니다. 한 CDN에서 정체 또는 지연 시간이 급증하면 트래픽이 자동으로 더 나은 성능의 대안으로 이동합니다. 이를 통해 빠른 페이지 로딩, 원활한 결제를 보장하고 가장 중요한 기간 동안 카드 결제 단계 이탈을 방지할 수 있습니다.
금융 서비스 기업들은 밀리초 단위가 중요하고 다운타임이 용납될 수 없는 애플리케이션에 NS1 Pulsar를 활용합니다. 실제 사용자 지연 시간에 기반한 실시간 라우팅은 전 세계 어디서나 플랫폼에 빠르게 접근할 수 있도록 보장합니다. 제공 업체의 이슈로부터 보호하고, 시간에 민감한 거래와 시장 데이터를 24시간 대기 상태로 유지하세요.
게임 회사들은 지능형 트래픽 제어 기술을 활용하여 전 세계 다양한 사용자에게 저지연 게임 환경을 제공합니다. NS1 Pulsar는 플레이어의 네트워크 및 위치에 따라 최적의 CDN으로 트래픽을 전송하여 지연 시간을 줄이고 게임 플레이를 향상시킵니다. 주요 게임 출시 및 이벤트 기간에도 플레이어들이 끊김 없이 게임에 몰입할 수 있도록 지원합니다.
전 세계에 분산된 애플리케이션의 신뢰성을 향상시키기 위해 인터넷 조건의 변화를 감지하여 적응하는 지능형 RUM 기반 트래픽 조정을 사용합니다. 네트워크 조건의 변화를 자동으로 감지하여 지연 시간과 가용성을 최적화하고 지역, CDN 및 클라우드 제공업체 전반에 걸쳐 일관된 사용자 경험을 제공합니다.
인프라 팀은 NS1 Pulsar를 활용하여 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 트래픽을 정밀하게 오케스트레이트합니다. 실시간 성능 데이터를 기반으로 사용자를 최적의 오리진, CDNs 또는 클라우드 지역으로 라우팅하여 장애 조치 결정에서의 추측을 제거합니다. API 및 Terraform을 통해 세분화된 제어를 유지하면서 성능 저하 또는 용량 제약 조건에 대한 대응을 자동화합니다.
GlobalDots는 매 순간이 중요한 기업을 위한 프리미엄 멀티 CDN 서비스를 제공합니다. 속도, 탄력성 및 수익 보호를 보장하기 위해 GlobalDots Super CDN은 IBM NS1 Connect를 사용하여 30개 이상의 CDN에 지능형 라우팅을 추가합니다.
이 솔루션은 트래픽 조정을 최적화하여 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 합니다.
멀티 CDN 조정은 실시간 성능, 가용성 및 비즈니스 규칙을 기반으로 여러 콘텐츠 전송 네트워크에서 사용자 트래픽을 지능적으로 라우팅하여 안정성, 속도 및 사용자 경험을 개선하는 트래픽 관리 접근 방식입니다. NS1 Connect Pulsar는 IBM의 고급 멀티 CDN 스티어링 솔루션입니다.
예, NS1 Pulsar는 성능 요구 사항이 충족될 때 트래픽을 저렴한 CDN으로 조정하거나 약정 사용량에 도달하면 부하를 옮길 수 있는 비용 기반 라우팅 정책을 지원하므로 CDN 지출을 최적화할 수 있습니다.
NS1 Connect Pulsar는 공급업체에 구애받지 않으며 Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly 등을 포함한 모든 CDN 제공업체와 함께 사용 가능합니다. DNS 계층에 위치하여 CDN 스택 전반에서 중립적인 측정 엔진 및 트래픽 컨트롤러 역할을 합니다. Pulsar는 하이브리드 CDN 전략을 사용하는 사용자를 위해 프라이빗 CDN에 호스팅되는 자산 측정도 지원합니다.
NS1 Connect는 API 우선, DNS(또는 HTTP) 기반 통합 기능을 제공하므로 팀은 애플리케이션 코드나 인프라를 변경하지 않고도 멀티 CDN 조정을 신속하게 배포할 수 있습니다. 대부분의 팀은 턴키 커뮤니티 데이터를 사용하여 몇 분 안에 멀티 CDN 조정을 구성할 수 있으며 구성을 즉시 변경할 수 있습니다.
Pulsar는 몇 초 만에 장애를 감지하여 사용자가 다운타임을 경험하기 전에 트래픽을 정상적인 대안으로 자동으로 다시 라우팅할 수 있습니다. 이 시스템은 전 세계 수백만 개의 측정 지점에서 실시간 데이터를 처리하여 CDN 장애, 네트워크 정체 또는 성능 저하에 적응하는 즉각적인 트래픽 조정 결정을 내릴 수 있으므로 주요 인터넷 중단 시에도 애플리케이션의 가용성을 유지할 수 있습니다.
Pulsar는 각 CDN에 호스팅되는 자산의 TTLB(마지막 바이트까지 걸리는 시간)와 가용성을 측정합니다. 실제 사용자로부터 수집된 측정값은 익명화되어 CDN, 지역 및 ASN 별로 집계됩니다. 일부 CDN의 경우 지연 시간(1x1 픽셀)과 대용량 자산을 모두 지원하는 NS1 커뮤니티 데이터를 사용하여 프라이빗 데이터에 대해 다양한 자산 크기를 측정할 수 있습니다.
네, PULSAR는 표준 트래픽 필터링과 함께 트래픽을 라우팅하여 지연, 지리, 서버 부하, 네트워크, 합성 건강 상태 확인 등을 기준으로 트래픽을 균형 있게 조정할 수 있습니다. 오리진이 과부하되지 않고 온라인 상태를 유지할 수 있도록 하는 것입니다.
아니요, Pulsar는 DDoS 복원력이 내장된 NS1 Connect의 관리형 및 전용 네트워크와 원활하게 통합되므로 확장성과 성능을 위해 설계된 두 네트워크 모두에 멀티 CDN 트래픽 구성을 배포할 수 있습니다.