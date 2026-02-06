멀티 CDN 조정 솔루션

실시간 글로벌 성능 데이터를 기반으로 사용자를 가장 최적의 CDN으로 라우팅합니다

라이브 데모 예약
리디렉션을 보여주는 NS1 Connect 일러스트

성능 기반 트래픽 관리

NS1 Pulsar는 실제 사용자 모니터링(RUM) 데이터와 지능형 트래픽 스티어링을 활용하여 각 요청을 실시간으로 최상의 성능을 제공하는 CDN으로 자동 전송합니다. 최종 사용자 경험을 개선하고 비용을 절감하며 모든 디지털 경험에서 안정성을 보장하세요. 
사용자 경험 최적화

어디서나 모든 사용자에게 가장 빠르고 안정적인 경험을 제공하세요. Pulsar는 실시간 지연 시간 및 가용성 데이터를 사용하여 각 사용자를 네트워크에 가장 적합한 CDN으로 라우팅합니다.
내장 복원성 및 가동 시간

장애가 발생한 CDN으로부터 트래픽을 유도하는 강력한 장애 조치 정책을 구축하세요. NS1 Pulsar는 사용자를 적절한 대안으로 자동 라우팅하여 애플리케이션을 온라인 상태로 유지합니다.
CDN 비용 최적화

성능과 비용 효율성의 균형을 맞춥니다. 모든 공급업체가 허용 가능한 임계값을 충족할 때 저렴한 CDN을 선호하는 정책을 정의하여 인프라 계약에 대한 ROI를 극대화합니다.
미래에 대비할 수 있는 인프라를 구축하세요

공급업체 독립적인 트래픽 관리로 아키텍처를 재설계하지 않고도 CDN 공급자를 추가, 제거 또는 재조정할 수 있습니다. API 또는 Terraform을 통해 Filter Chain 변경을 자동화합니다.

기능

실제 데이터로 CDN 병목 현상 발견하기

NS1의 집계된 RUM 벤치마크를 20개 이상의 퍼블릭 CDN 및 클라우드 지역에서 활용하여 실제 사용자의 실제 성능 및 가용성 데이터를 자동으로 캡처하고, 합성 모니터링에서 자주 놓치는 문제를 식별하여 병목 현상을 찾아냅니다.

RUM 데이터를 사용한 멀티 CDN 스티어링을 시연하기 위한 IBM NS1 Connect UI 스크린샷

RUM 인사이트를 통한 최적화된 트래픽 조정

성능 임계값과 비즈니스 로직을 설정하여 트래픽 분산을 최적화합니다. RUM 데이터를 NS1 Connect 필터 체인, 데이터 피드 및 상태 점검 모니터와 결합합니다. 성능 표준을 유지하면서 비용 약정을 충족하도록 CDN의 균형을 맞춥니다. 지역 및 ASN별로 전송을 최적화합니다.

제품 인터페이스에서 추천받은 IBM NS1 Connect 멀티 CDN 스크린샷

트래픽 스티어링 선택에 대한 명확한 가시성

RUM 데이터를 분석하여 성능 급증 및 성능 저하를 실시간으로 감지합니다. 트래픽 분산 라우팅 결정과 주요 지표를 검토하여 라우팅 선택의 이유와 성능 결과 달성 요인을 명확하게 이해합니다.

IBM NS1 Connect의 실행 가능한 관측 가능성 및 리포팅이 있는 제품 스크린샷

API 기반 트래픽 스티어링으로 전달 증대

NS1 Connect의 JavaScript 태그를 통해 프라이빗 RUM 데이터를 실시간으로 수집하여 사용자의 실시간 성능 통찰력을 제공합니다. 자체 성능 또는 QoE 지표를 가져오세요. NS1의 API 및 SKD를 사용하여 구성 변경을 자동화하세요.

유연한 데이터 수집 및 제어를 제안하는 NS1 Connect 스크린샷

더 빠른 경험을 위한 동적 CDN 라우팅

클라이언트 측 통합을 위한 CDN 의사 결정을 자동화합니다. 성능 신호를 기반으로 실시간으로 동적 CDN 전환을 활성화하여 서버 측 라우팅 로직에만 의존하지 않고 최적의 전달을 보장합니다.

Pulsar 분석을 통해 다중 CDN 기능을 보여주는 IBM NS1 Connect 스크린샷

NS1 Connect를 통한 성능을 위한 지능형 트래픽 스티어링

온디맨드 웨비나를 시청하고 다중 CDN 라우팅 및 RUM 기반 의사 결정을 마스터하는 방법을 알아보세요.

지금 바로 지원하기

사용 시나리오

대규모로 완벽한 이벤트 제공

주요 스트리밍 플랫폼은 NS1 Pulsar를 사용하여 라이브 스포츠 이벤트, Concert 및 속보 플랫폼에서 수십억 건의 요청을 라우팅합니다. 여러 CDN에서 실제 사용자 성능을 모니터링함으로써 버퍼링을 최소화하고 콘텐츠는 최대 품질로 시청자에게 전달됩니다. 장애에 대한 조치는 자동화되어 트래픽이 급증하거나 공급자 문제가 발생하는 경우에도 연속성을 보장합니다.

브이로거와 카메라맨

성수기 동안 매출 흐름 유지

온라인 소매업체는 멀티-CDN 조정을 사용하여 성능을 유지합니다. 한 CDN에서 정체 또는 지연 시간이 급증하면 트래픽이 자동으로 더 나은 성능의 대안으로 이동합니다. 이를 통해 빠른 페이지 로딩, 원활한 결제를 보장하고 가장 중요한 기간 동안 카드 결제 단계 이탈을 방지할 수 있습니다.

휴대폰과 신용카드를 들고 온라인으로 쇼핑하거나 대출을 받는 행복한 아프리카 여성. 비즈니스 및 은행 개념

상시 액세스 보장

금융 서비스 기업들은 밀리초 단위가 중요하고 다운타임이 용납될 수 없는 애플리케이션에 NS1 Pulsar를 활용합니다. 실제 사용자 지연 시간에 기반한 실시간 라우팅은 전 세계 어디서나 플랫폼에 빠르게 접근할 수 있도록 보장합니다. 제공 업체의 이슈로부터 보호하고, 시간에 민감한 거래와 시장 데이터를 24시간 대기 상태로 유지하세요.

온라인 은행 전자 상거래 송금 2 Factor 앱

짧은 지연 시간을 위한 게임 트래픽 최적화

게임 회사들은 지능형 트래픽 제어 기술을 활용하여 전 세계 다양한 사용자에게 저지연 게임 환경을 제공합니다. NS1 Pulsar는 플레이어의 네트워크 및 위치에 따라 최적의 CDN으로 트래픽을 전송하여 지연 시간을 줄이고 게임 플레이를 향상시킵니다. 주요 게임 출시 및 이벤트 기간에도 플레이어들이 끊김 없이 게임에 몰입할 수 있도록 지원합니다.

밤에 플레이하는 젊은 남성 게이머

글로벌 앱 성능 자동 최적화

전 세계에 분산된 애플리케이션의 신뢰성을 향상시키기 위해 인터넷 조건의 변화를 감지하여 적응하는 지능형 RUM 기반 트래픽 조정을 사용합니다. 네트워크 조건의 변화를 자동으로 감지하여 지연 시간과 가용성을 최적화하고 지역, CDN 및 클라우드 제공업체 전반에 걸쳐 일관된 사용자 경험을 제공합니다.

최신 재택근무 환경에서 PC 모니터를 통해 온라인 소프트웨어 개발을 하는 IT 개발자가 코딩 애플리케이션 화면을 보면서 업데이트된 프로그램 펌웨어 정보 버전 컨셉을 만들고 있습니다. Gusher.

복원력 있는 글로벌 인프라 보장

인프라 팀은 NS1 Pulsar를 활용하여 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 트래픽을 정밀하게 오케스트레이트합니다. 실시간 성능 데이터를 기반으로 사용자를 최적의 오리진, CDNs 또는 클라우드 지역으로 라우팅하여 장애 조치 결정에서의 추측을 제거합니다. API 및 Terraform을 통해 세분화된 제어를 유지하면서 성능 저하 또는 용량 제약 조건에 대한 대응을 자동화합니다.

자동화 창고 생산 홀에서 태블릿을 들고 있는 비즈니스맨

고객 스포트라이트

GlobalDots와 IBM NS1 Connect는 CDN 전반에서 트래픽을 조정하여 수익을 안전하게 유지합니다

GlobalDots는 매 순간이 중요한 기업을 위한 프리미엄 멀티 CDN 서비스를 제공합니다. 속도, 탄력성 및 수익 보호를 보장하기 위해 GlobalDots Super CDN은 IBM NS1 Connect를 사용하여 30개 이상의 CDN에 지능형 라우팅을 추가합니다.

이 솔루션은 트래픽 조정을 최적화하여 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 합니다.

 사례 전문 읽기
직장에서 웃으며 대화를 나누는 남성, 여성 사업가들. 두 명의 사업가로 구성된 임원들이 회사 사무실에 서서 노트북 기술을 사<br />용하여 대화를 나누는 모습

자세히 알아보기

북미, 남미가 보이는 지구의 디지털 이미지에 연결된 네트워크 선과 빛나는 데이터 포인트를 더해 글로벌 통신·기술 네트워크를 표현한 장면.
eBook
DNS 및 RUM 데이터를 통한 GSLB 재구상
사무실에서 안경을 쓴 흑인 남성이 컴퓨터를 사용해 계획을 세우고 자료를 읽으며 기술 업무를 수행하는 장면. 노트북으로 리서치와 문제 해결을 진행하고 SEO를 관리하는 비즈니스 전문가이자 프로그래머
블로그
NS1 Connect Pulsar 기능에 대해 자세히 알아보기
책상에서 여러 화면에 코드와 사이버 보안 관련 데이터가 표시된 상태로 작업하며, 추가 시스템 정보가 표시된 태블릿을 들고 있는 사람.
동영상
RUM 데이터를 사용하여 DNS 트래픽을 지능적으로 조정하는 방법 알아보기
지금 시청하세요
차량과 연결된 교통 데이터를 강조하는 디지털 인터페이스 요소로 오버레이된 고속도로 네트워크의 조감도
블로그
멀티 CDN 환경에서 복원력 구축

FAQ

멀티 CDN 조정은 실시간 성능, 가용성 및 비즈니스 규칙을 기반으로 여러 콘텐츠 전송 네트워크에서 사용자 트래픽을 지능적으로 라우팅하여 안정성, 속도 및 사용자 경험을 개선하는 트래픽 관리 접근 방식입니다. NS1 Connect Pulsar는 IBM의 고급 멀티 CDN 스티어링 솔루션입니다.

예, NS1 Pulsar는 성능 요구 사항이 충족될 때 트래픽을 저렴한 CDN으로 조정하거나 약정 사용량에 도달하면 부하를 옮길 수 있는 비용 기반 라우팅 정책을 지원하므로 CDN 지출을 최적화할 수 있습니다.

NS1 Connect Pulsar는 공급업체에 구애받지 않으며 Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly 등을 포함한 모든 CDN 제공업체와 함께 사용 가능합니다. DNS 계층에 위치하여 CDN 스택 전반에서 중립적인 측정 엔진 및 트래픽 컨트롤러 역할을 합니다. Pulsar는 하이브리드 CDN 전략을 사용하는 사용자를 위해 프라이빗 CDN에 호스팅되는 자산 측정도 지원합니다.

NS1 Connect는 API 우선, DNS(또는 HTTP) 기반 통합 기능을 제공하므로 팀은 애플리케이션 코드나 인프라를 변경하지 않고도 멀티 CDN 조정을 신속하게 배포할 수 있습니다. 대부분의 팀은 턴키 커뮤니티 데이터를 사용하여 몇 분 안에 멀티 CDN 조정을 구성할 수 있으며 구성을 즉시 변경할 수 있습니다.

Pulsar는 몇 초 만에 장애를 감지하여 사용자가 다운타임을 경험하기 전에 트래픽을 정상적인 대안으로 자동으로 다시 라우팅할 수 있습니다. 이 시스템은 전 세계 수백만 개의 측정 지점에서 실시간 데이터를 처리하여 CDN 장애, 네트워크 정체 또는 성능 저하에 적응하는 즉각적인 트래픽 조정 결정을 내릴 수 있으므로 주요 인터넷 중단 시에도 애플리케이션의 가용성을 유지할 수 있습니다.

Pulsar는 각 CDN에 호스팅되는 자산의 TTLB(마지막 바이트까지 걸리는 시간)와 가용성을 측정합니다. 실제 사용자로부터 수집된 측정값은 익명화되어 CDN, 지역 및 ASN 별로 집계됩니다. 일부 CDN의 경우 지연 시간(1x1 픽셀)과 대용량 자산을 모두 지원하는 NS1 커뮤니티 데이터를 사용하여 프라이빗 데이터에 대해 다양한 자산 크기를 측정할 수 있습니다.

네, PULSAR는 표준 트래픽 필터링과 함께 트래픽을 라우팅하여 지연, 지리, 서버 부하, 네트워크, 합성 건강 상태 확인 등을 기준으로 트래픽을 균형 있게 조정할 수 있습니다. 오리진이 과부하되지 않고 온라인 상태를 유지할 수 있도록 하는 것입니다.

아니요, Pulsar는 DDoS 복원력이 내장된 NS1 Connect의 관리형 및 전용 네트워크와 원활하게 통합되므로 확장성과 성능을 위해 설계된 두 네트워크 모두에 멀티 CDN 트래픽 구성을 배포할 수 있습니다.

다음 단계 안내
구매는 영업팀에 문의 라이브 데모 예약
자세히 살펴보기 리소스 API 문서 제품 설명서 커뮤니티