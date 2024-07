최고의 보안 플랫폼 IBM® Cloud Pak for Security Cloud Pak for Security는 안전하고 개방적이며 통합된 사용자 경험을 제공하는 기본 플랫폼입니다. 이를 통해 기업은 하이브리드 클라우드 전반에서 데이터를 보호하고, 디바이스를 관리하고, 원격 작업자와 소비자를 보호하며, 최신 위협을 예측 및 예방하고 그에 대응할 수 있습니다. 비용은 사용한 만큼만 지불하면 됩니다. 하나 이상의 주요 기능으로 시작하여 시간이 지남에 따라 패키지의 새 기능으로 확장할 수 있습니다. 각 도메인 솔루션에는 IBM에 구축되거나 IBM과 통합된 기능이 포함되어 있습니다. Cloud Pak for Security 살펴보기