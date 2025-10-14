미래에 대비한 MDM 솔루션으로 비즈니스 혁신
IBM® MaaS360 Fast Start는 중소기업을 위해 특별히 설계된 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션입니다. iOS 및 Android 휴대폰과 태블릿을 몇 분 만에 빠르게 온보딩하고, 보안 설정을 적용하며, 애플리케이션을 배포할 수 있는 간소화되고 직관적인 환경을 제공합니다.
간단한 자동 등록으로 팀의 iPhone 및 Android 기기를 몇 분 안에 바로 사용할 수 있습니다.
업계 모범 사례를 따르는 사전 설정 정책으로 별도의 IT 전문 지식 없이도 첫날부터 안전하게 보호할 수 있습니다.
누구나 사용할 수 있는 하나의 간단한 대시보드에서 기기를 제어하고, 설정을 업데이트하고, 앱을 공유할 수 있습니다.
필요할 때마다 새로운 기기나 기능을 추가할 수 있으며, 중단 시간이나 복잡한 절차 없이 확장 가능합니다.
|세부 사항
지원되는 브라우저
IBM MaaS360 Fast Start는 다음 브라우저의 현재 버전과 바로 이전 두 버전을 지원합니다(Internet Explorer 제외).
iOS 에이전트 정보
IBM MaaS360 Fast Start for iOS 15.0 이상
Android 에이전트 정보
IBM MaaS360 Fast Start for Android 7.0 이상