IBM MaaS360 Fast Start

미래에 대비한 MDM 솔루션으로 비즈니스 혁신

지금 구매하기
두 명의 동료가 태블릿을 보며 대화하는 모습

간단하고 직관적인 모바일 디바이스 관리

IBM® MaaS360 Fast Start는 중소기업을 위해 특별히 설계된 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션입니다. iOS 및 Android 휴대폰과 태블릿을 몇 분 만에 빠르게 온보딩하고, 보안 설정을 적용하며, 애플리케이션을 배포할 수 있는 간소화되고 직관적인 환경을 제공합니다.

 솔루션 개요 읽기
빠른 설치, 손쉬운 시작

간단한 자동 등록으로 팀의 iPhone 및 Android 기기를 몇 분 안에 바로 사용할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 내장형 보안

업계 모범 사례를 따르는 사전 설정 정책으로 별도의 IT 전문 지식 없이도 첫날부터 안전하게 보호할 수 있습니다.
간편한 관리, 유연한 확장

누구나 사용할 수 있는 하나의 간단한 대시보드에서 기기를 제어하고, 설정을 업데이트하고, 앱을 공유할 수 있습니다.
비즈니스 성장에 맞춰 확장

필요할 때마다 새로운 기기나 기능을 추가할 수 있으며, 중단 시간이나 복잡한 절차 없이 확장 가능합니다.

MDM의 미래를 지금 경험하세요

잠금 아이콘이 표시된 디지털 화면 일러스트
IBM MaaS360 Fast Start가 비즈니스에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 알아보세요
  • 제로 터치 배포: 사용자가 기기를 사용하기 시작하면 자동으로 등록됩니다.
  • 디바이스 관리 및 보안: 필수 기본 보안 구성이 모든 기기에 적용됩니다.
  • 앱 배포: 대량 구매한 앱을 한 단계로 배포할 수 있습니다.
  • 엔터프라이즈 리소스 액세스: 사용자의 Wi-Fi, VPN 및 이메일 액세스를 지원합니다
  • 원격 지원: 기기를 잠그고, 위치를 찾고, 데이터를 삭제합니다.
  • 폭넓은 디바이스 및 앱 지원: iOS 및 Android 모바일 또는 태블릿, Apple Store 및 Google Play 앱

간편한 3단계 설정

IBM MaaS360 FastStart 제품 스크린샷
안내형 설정으로 빠르게 기기 추가

Fast Start는 iOS 및 Android용 단계별 안내, 진행 상황 표시기, 내장형 지원 영상을 통해 간편하게 설정할 수 있어 IT 전문 지식 없이도 디바이스를 빠르게 실행할 수 있습니다.
IBM MaaS360 FastStart 제품 스크린샷
간편한 보안 설정 맞춤화

사전 정의된 기본, 중간, 고급 보안 프로필 중에서 보안 수준을 선택할 수 있습니다. VPN, Wi-Fi, 이메일의 엔터프라이즈 리소스 액세스를 위한 간편한 UX를 제공하며 필요에 따라 언제든 변경할 수 있습니다.  
IBM MaaS360 FastStart 제품 스크린샷
모든 기기에서의 원활한 앱 배포

클릭 한 번으로 모든 기기에 필요한 앱을 손쉽게 배포하세요. 관리가 간단하며, 자동으로 배포되고, 새로운 기기에서도 즉시 사용할 수 있습니다.
IBM MaaS360 FastStart 제품 스크린샷
안내형 설정으로 빠르게 기기 추가

Fast Start는 iOS 및 Android용 단계별 안내, 진행 상황 표시기, 내장형 지원 영상을 통해 간편하게 설정할 수 있어 IT 전문 지식 없이도 디바이스를 빠르게 실행할 수 있습니다.
IBM MaaS360 FastStart 제품 스크린샷
간편한 보안 설정 맞춤화

사전 정의된 기본, 중간, 고급 보안 프로필 중에서 보안 수준을 선택할 수 있습니다. VPN, Wi-Fi, 이메일의 엔터프라이즈 리소스 액세스를 위한 간편한 UX를 제공하며 필요에 따라 언제든 변경할 수 있습니다.  
IBM MaaS360 FastStart 제품 스크린샷
모든 기기에서의 원활한 앱 배포

클릭 한 번으로 모든 기기에 필요한 앱을 손쉽게 배포하세요. 관리가 간단하며, 자동으로 배포되고, 새로운 기기에서도 즉시 사용할 수 있습니다.

시스템 요구사항

세부 사항  

지원되는 브라우저

 

IBM MaaS360 Fast Start는 다음 브라우저의 현재 버전과 바로 이전 두 버전을 지원합니다(Internet Explorer 제외).

  • Google Chrome - 127
  • Firefox - 126
  • Safari - 17
  • Opera  - 53
  • Microsoft Edge - 105

iOS 에이전트 정보

 

IBM MaaS360 Fast Start for iOS 15.0 이상

 

Android 에이전트 정보

 

IBM MaaS360 Fast Start for Android 7.0 이상

 

다음 단계 안내
지금 구매하기
다른 탐색 방법 문서 지원 파트너 리소스 커뮤니티