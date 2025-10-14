IBM® MaaS360 Fast Start는 중소기업을 위해 특별히 설계된 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션입니다. iOS 및 Android 휴대폰과 태블릿을 몇 분 만에 빠르게 온보딩하고, 보안 설정을 적용하며, 애플리케이션을 배포할 수 있는 간소화되고 직관적인 환경을 제공합니다.