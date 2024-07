즉시 사용할 수 있는 IBM BigFix는 패치 배치 프로세스를 획기적으로 간소화했으며, 소프트웨어 사용 데이터에 대한 신뢰도를 높이고, 라이프사이클 관리 및 전원 관리 프로세스를 크게 향상했습니다. Dan Corcoran 클라이언트 기술 담당 이사 US Foods IBM 파트너십과 IBM의 파트너인 Miria에 만족하는 이유는 이들이 좋은 제품을 제공해 주었기 때문입니다. 이 제품을 처음 접했을 때 그 어떤 시스템이나 기능보다도 뛰어나다며 감탄했습니다. John Insley 기업 회계 담당 이사 Beverage Distribution Center Inc. (BDCI Inc.) 덕분에 고객의 만족도를 유지하고 있습니다. 고객은 데이터 형식을 변경할 필요가 없으며, 우리는 고객의 시스템과 쉽고 빠르게 통합하여 이들의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Olly Cruickshank 제품 관리 및 개발 담당 이사 DHL International GmbH