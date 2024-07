IBM® Atlas IT eDiscovery Process Management는 조치 항목 할당, 알림, 경고, 작업 계획, 보류 및 수집을 통한 검색을 포함하여 IT와 법무 담당자 간의 검색 요구 사항 및 사실에 대한 커뮤니케이션을 자동화합니다. IBM Atlas IT eDiscovery Process Management는 Atlas eDiscovery Process Management를 확장하여 법무, IT 및 LOB(기간 업무) 관리자를 위한 워크플로우가 포함된 단일 레코드 시스템을 제공합니다.