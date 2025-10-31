Turbonomic 모니터링

최신 애플리케이션은 동적이고 광범위하게 분산되어 있으며 하이브리드 클라우드와 멀티클라우드 전반에 걸쳐 상호 연결된 인프라와 기술에 의존합니다. 하지만 너무 많은 조직이 '역동성'과 정반대되는 사일로화된 팀, 도구, 데이터로 운영되고 있습니다.
IBM Instana Observability 는 사고 예방의 표준입니다. 자동화된 풀 스택 가시성, 1초 단위의 세분화, 3초 단위의 알림이 제공됩니다. 기존의 APM 솔루션을 뛰어넘는 IBM Instana 은 모든 팀으로 관측 가능성을 확장하여 DevOps, SRE, 플랫폼 엔지니어링, ITOps 및 개발 팀에서 누구나 필요한 컨텍스트에 따라 원하는 데이터를 얻을 수 있습니다.
IBM 터보노믹은 퍼블릭, 프라이빗 및 하이브리드 클라우드를 위한 성능 및 비용최적화 플랫폼으로, 전체 스택 시각화, 지능형 자동화 및 AI-기반 인사이트를 제공합니다. Turbonomic을 사용하면 가능합니다:
사람의 개입 없이 실시간으로 중요한 작업을 지속적으로 자동화합니다.
스택 전반에서 가장 효율적인 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스를 선제적으로 제공하세요.
클라우드 환경에 리소스를 과도하게 프로비저닝하지 않기
필요한 만큼만 사용하여 ROI는 높이고 클라우드 요금은 낮추세요.
Turbonomic은 Instana 플랫폼에서 관리되는 애플리케이션의 검색을 지원합니다. Turbonomic 는 환경 상황 및 조치 권장 사항에 대한 계산에 이러한 애플리케이션에 대한 검색된 정보를 포함합니다.
양방향 통합을 설정하여 Turbonomic과 Instana의 이점을 극대화할 수 있습니다. Turbonomic Instana이렇게 하려면 Instana 다음을 구성해야 Turbonomic Turbonomic합니다. 를 설정하여 에서 데이터를 가져오고, 센서를 사용하여 을 설정하여 에서 데이터(또는 작업)를 수신하도록 설정해야 합니다. Instana 에이전트를 설치한 후에는 에이전트 구성 파일에서 Turbonomic 센서를 사용 설정해야 합니다. 그런 다음 Instana UI에서 Turbonomic의 성능 관련 작업을 볼 수 있습니다.
Turbonomic 센서는 10분마다 Turbonomic API를 폴링하여 실행된 작업과 권장 작업을 검색합니다. 센서는 고유 키(스냅샷ID)를 사용하여 Instana 엔티티를 해당 Turbonomic 작업과 연결합니다.
Turbo의 권장 조치를 진행 중인 Instana 인시던트와 연관시킵니다: Turbonomic은 Instana를 통해 모니터링되는 엔티티의 성능을 향상시키기 위한 권장 조치를 제안합니다. 그런 다음 Instana는 이러한 작업을 검색하여 진행 중인 인시던트와 연관시킵니다. 이 워크플로우를 통해 SRE는 진행 중인 인시던트를 신속하게 해결할 수 있습니다.
엔티티에 대한 작업의 영향 분석 KPI: 권장 작업이 Turbonomic 에서 실행되면 이러한 작업은 기본 엔티티의 KPI와 함께 표시됩니다. 이를 통해 작업이 엔티티의 성능에 어떤 영향을 미쳤는지 직접적으로 파악할 수 있습니다.
후기 작업 기록: 실행된 작업의 감사 로그는 Instana 자동화 > 작업 내역 탭의 에서 확인할 수 있습니다.