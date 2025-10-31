Turbonomic 모니터링

양방향 통합을 설정하여 Turbonomic과 Instana의 이점을 극대화할 수 있습니다. Turbonomic Instana이렇게 하려면 Instana 다음을 구성해야 Turbonomic Turbonomic합니다. 를 설정하여 에서 데이터를 가져오고, 센서를 사용하여 을 설정하여 에서 데이터(또는 작업)를 수신하도록 설정해야 합니다. Instana 에이전트를 설치한 후에는 에이전트 구성 파일에서 Turbonomic 센서를 사용 설정해야 합니다. 그런 다음 Instana UI에서 Turbonomic의 성능 관련 작업을 볼 수 있습니다.

Turbonomic 센서는 10분마다 Turbonomic API를 폴링하여 실행된 작업과 권장 작업을 검색합니다. 센서는 고유 키(스냅샷ID)를 사용하여 Instana 엔티티를 해당 Turbonomic 작업과 연결합니다.