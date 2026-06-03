AI 에이전트 및 LLM 관측 가능성

IBM® Instana는 AI 기반 애플리케이션을 위한 풀 스택 관측 가능성을 제공하여 에이전트 행동, 의사 결정 및 비즈니스 영향에 대한 심층적인 가시성과 함께 기존 생성형 AI 관측 가능성 기능을 확장합니다.​

​

Instana는 자동으로 AI 구성 요소를 검색하고, 에이전트와 서비스 전반의 엔드투엔드 워크플로를 추적하며, 통합 솔루션에서 성능, 비용 및 품질 신호를 상호 연관시킵니다. 기본 제공 평가, 적응형 기준선 설정 및 에이전트 추론에 대한 작업 수준 가시성을 통해 팀은 프로덕션 환경에서 AI 시스템을 지속적으로 모니터링, 이해 및 최적화할 수 있습니다.​

​

그 결과 사후 문제 해결에서 사전 예방적이고 통제된 AI 운영으로 전환되어 팀이 성능을 관리하고 비용을 제어하며 대규모로 AI에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.