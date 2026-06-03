AI 에이전트 및 LLM 관측 가능성

대규모로 에이전트 및 LLM 기반 애플리케이션을 이해하고, 문제 해결하며, 관리할 수 있습니다
조직이 생성형 AI 실험에서 에이전틱 AI를 운영 환경에 배포하는 것으로 전환함에 따라 새로운 운영 과제가 대두되었습니다. AI 시스템은 더 이상 고립된 모델이 아니라 실시간으로 의사 결정을 내리는 에이전트, LLM 및 서비스의 동적 워크플로우입니다. 기존의 관측 가능성 도구는 자율적으로 추론하고 진화하며 행동하는 시스템을 위해 설계되지 않았기 때문에 팀에서 성능을 보장하고 비용을 관리하며 신뢰를 유지하는 데 필요한 가시성과 컨텍스트를 확보하지 못했습니다.
AI 애플리케이션은 에이전트, 모델 및 종속성이 변화함에 따라 지속적으로 진화하기 때문에 실행 중인 항목과 구성 요소의 상호 작용 방식을 이해하기 어렵습니다.
팀에서는 AI 워크플로 전반에서 아웃풋 품질, 관련성 및 정확성을 측정하는 일관된 방법이 부족하여 수동 후기와 현장 점검에 의존하고 있습니다.
AI 시스템은 시간이 지남에 따라 표류할 수 있으며, 사용자나 예산에 영향을 미치기 전에는 감지하기 어려운 지연 시간, 아웃풋 및 토큰 사용량의 변화를 감지할 수 있습니다.
팀은 에이전트가 의사 결정을 내리는 방법이나 이유를 쉽게 이해할 수 없어 워크플로 문제를 해결하거나 책임 및 거버넌스를 보장하기가 어렵습니다.
IBM® Instana는 AI 기반 애플리케이션을 위한 풀 스택 관측 가능성을 제공하여 에이전트 행동, 의사 결정 및 비즈니스 영향에 대한 심층적인 가시성과 함께 기존 생성형 AI 관측 가능성 기능을 확장합니다.
Instana는 자동으로 AI 구성 요소를 검색하고, 에이전트와 서비스 전반의 엔드투엔드 워크플로를 추적하며, 통합 솔루션에서 성능, 비용 및 품질 신호를 상호 연관시킵니다. 기본 제공 평가, 적응형 기준선 설정 및 에이전트 추론에 대한 작업 수준 가시성을 통해 팀은 프로덕션 환경에서 AI 시스템을 지속적으로 모니터링, 이해 및 최적화할 수 있습니다.
그 결과 사후 문제 해결에서 사전 예방적이고 통제된 AI 운영으로 전환되어 팀이 성능을 관리하고 비용을 제어하며 대규모로 AI에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.
모델 및 서비스 전반에서 지연 시간, 처리량, 토큰 사용 및 비용을 모니터링합니다. 비용 동인을 식별하고, 사용을 최적화하고, 운영 목표에 맞게 AI 성능을 조정합니다.
에이전트, LLM 통화, 도구 및 기존 서비스를 통해 요청을 추적합니다. 전체 워크플로를 시각화하고 AI 구성 요소가 전체 애플리케이션 컨텍스트 내에서 상호 작용하는 방식을 이해합니다.
세분화된 수준에서 토큰 사용량과 모델링된 비용을 추적하여 모델, 프롬프트, 테넌시를 최적화하세요. 이러한 인사이트를 사용하여 비용 초과를 방지하고 지출을 성능 목표에 맞게 조정할 수 있습니다.
내장된 평가를 사용하여 AI 출력의 정확성, 관련성 및 일관성을 평가합니다. 정상적인 동작을 자동으로 학습하여 시간 경과에 따른 드리프트, 이상 및 성능 변화를 감지합니다.
다단계 워크플로, 도구 사용 및 LLM 상호 작용을 시각화하여 에이전트가 의사 결정을 내리는 방법을 이해합니다. 결과가 어떻게 생성되는지에 대한 전체 컨텍스트를 통해 문제를 더 빠르게 진단할 수 있습니다.
의사 결정이 어떻게 이루어지는지 이해하고 AI 행동이 비즈니스 의도에 부합하는지 확인합니다.
아웃풋을 지속적으로 평가하고 드리프트 또는 성능 저하를 조기에 감지합니다.
토큰 사용량과 비용 발생 요인을 추적하여 낭비를 줄이고 효율성을 개선합니다.
AI 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 통합된 가시성을 통해 MTTR을 줄이고 도구의 무분별한 확장을 제거합니다.
Gartner Magic Quadrant 보고서에 무료로 액세스하여 관측 가능성 플랫폼 시장이 어떻게 발전하고 있는지, 최신 관측 가능성 솔루션에서 무엇을 찾아야 하는지, IBM이 신뢰할 수 있는 선택인 이유에 대해 알아보세요.
AI 에이전트가 이상 징후 탐지 및 해결을 어떻게 혁신하는지 알아보세요.
AI 에이전트와 LLM이 IT 문제를 실시간으로 예측하고 예방하는 방법을 알아보세요.
IBM® Instana AI 에이전트 및 LLM 관측 가능성은 AI 시스템에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 이를 통해 팀은 AI 구성 요소를 자동으로 검색하고, 아웃풋을 평가하고, 성능과 비용을 모니터링하고, 복잡한 워크플로에서 의사 결정이 어떻게 이루어지는지 이해할 수 있습니다.
IBM Instana는 수동 계측 없이 사용자 프롬프트부터 모델 추론 및 모든 다운스트림 서비스에 이르기까지 전체 AI 워크플로에서 모든 AI 요청을 자동으로 추적합니다. Instana는 모든 종속성을 매핑하고, 지연 시간과 오류 패턴의 상관 관계를 분석하고, 느린 추론, 토큰 병목 현상, GPU 성능 저하 또는 즉각적인 실패와 같은 문제를 강조합니다.
Instana는 모델, 서비스 및 워크플로 전반에 걸쳐 토큰 사용량과 비용에 대한 자세한 가시성을 제공하여 팀이 비용 발생 요인을 파악하고 사용량을 최적화하며 예상치 못한 지출을 방지할 수 있도록 지원합니다.
Instana는 실시간 모니터링과 지속적인 평가 및 적응형 베이스라인을 결합하여 성능 문제, 드리프트 및 이상 현상을 조기에 감지하여 AI 시스템의 신뢰성을 유지하고 의도한 결과에 부합하도록 합니다.
예. Instana는 AI 구성 요소와 기존 서비스를 아우르는 통합된 풀 스택 관찰 가능성을 제공하여 하이브리드 애플리케이션 전반에 걸쳐 엔드투엔드 가시성을 확보하고 문제 해결 속도를 높여줍니다.
IBM Instana는 프롬프트 실행 시간, 추론 지연 시간, 토큰 수, 모델 라우팅 동작, 임베딩 생성 시간, 벡터 데이터베이스 검색 지연 시간 등 AI 관련 지표를 캡처합니다. 또한 컨텍스트 창 제한, 잘못된 프롬프트, 시간 초과 이벤트와 같은 오류를 표시하여 팀이 모델 동작과 주변 서비스를 모두 모니터링할 수 있도록 도와줍니다.
Instana는 임베딩 서비스, 벡터 스토어, API 호출, LLM 엔드포인트, 다운스트림 마이크로서비스를 포함하여 RAG 또는 다중 모델 파이프라인의 모든 단계를 시각화합니다. 분석을 통해 검색 속도 저하, 폴백 루프, 모델 포화 또는 API 병목 현상과 같은 문제의 근본 원인을 자동으로 식별하여 문제를 보다 효율적으로 해결할 수 있습니다.